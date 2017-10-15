Провозглашена ли независимость Каталонии? 15.10.2017, 21:57

1,344

Пучдемон все еще не отвечает на ультиматум Мадрида.

Глава региональной администрации Каталонии Карлес Пучдемон, выступая в воскресенье, 15 октября, на церемонии возложения цветов к могиле расстрелянного режимом Франко каталонского сепаратиста Луиса Компаниса ушел от ответа на ультиматум Мадрида, передает DW. Центральное правительство до 11.00 по Минску 16 октября требует прояснить, была ли провозглашена независимость региона.

Пучдемон заявил лишь, что сейчас Каталония проживает "тяжелые, но полные надежды часы". "Я подтверждаю нашу приверженность миру, гражданской ответственности, хладнокровию, но также решимости и демократии", - добавил глава регионального правительства.

Днем ранее министр внутренних дел Испании Хуан Игнасио Соидо Альварес предупредил, что Мадрид не примет двусмысленного ответа от Барселоны. В случае неясного ответа испанские власти "будут вынуждены принять меры".

11 октября испанский премьер Мариано Рахой призвал каталонскую региональную администрацию официально пояснить, провозгласила она независимость или нет, прежде чем Мадрид реализует статью 155 испанской Конституции. Эта статья позволяет лишить власти какое-либо региональное правительство, если оно пренебрегает соблюдением основного закона страны.

Провозглашена ли независимость Каталонии?

Неоднозначная ситуация вызвана тем, что 10 октября депутаты каталонского парламента приняли документ о независимости республики, который подписал Карлес Пучдемон. При этом в региональном правительстве Каталонии пояснили, что речь идет о "символическом" провозглашении независимости, а документ является декларацией о намерениях.

Ранее Пучдемон анонсировал создание независимой республики, однако он тут же объявил, что официальное провозглашение суверенитета откладывается на несколько недель. Свое решение о независимости он обосновал результатами референдума, который состоялся 1 октября и в котором участвовали 43 процента каталонцев от 5,3 млн, имеющих право голоса. Из них 90 процентов высказались за суверенитет. Плебесцит был объявлен Конституционным судом Испании незаконным, а его результаты аннулированы.