Налоговая дала задний ход с «откупными» для бизнесменов? 18 16.10.2017, 8:49

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В правительстве испугались возрождения протестов предпринимателей.

Идея о введении обеспечительного депозита для бизнесменов не заслуживает внимания и не будет претворена в жизнь. Об этом заявил в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1» министр по налогам и сборам Сергей Наливайко.

По его словам, общественность и бизнес предложили рассмотреть проект декрета «Об обеспечительном депозите», но МНС в его разработке участия не принимало. «Это идея была рассмотрена на уровне экспертов. На мой взгляд, эта идея не заслуживает внимания. И в дальнейшем никак не будет развиваться», — сказал Наливайко.

Напомним, проект декрета «Об обеспечительном депозите» предусматривает, что предприниматели могут разместить в Беларусбанке депозит не менее чем на 50 тыс. рублей и на основании этого смогут быть освобождены от административной или уголовной ответственности в случае совершения отдельных видов экономических преступлений. В случае, когда денег на депозите недостаточно, уголовное дело в отношении предпринимателя возбуждается, но уголовный процесс «проходит по более мягкой процедуре», подчеркивают разработчики декрета.