Белорусский бизнес не хочет платить «откупные» 7 15.10.2017, 18:56

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Бизнесмены не хотят иметь спецвклад в банке.

В бизнес-среде продолжается дискуссия по поводу проекта декрета «Об обеспечительном депозите».

Бизнесмены, опрошенные корреспондентом tut.by, скептически настроены по отношению к данной инициативе.

Напомним, проект декрета «Об обеспечительном депозите» предусматривает, что предприниматели могут разместить в Беларусбанке депозит не менее чем на 50 тыс. рублей и на основании этого смогут быть освобождены от административной или уголовной ответственности в случае совершения отдельных видов экономических преступлений. В случае, когда денег на депозите недостаточно, уголовное дело в отношении предпринимателя возбуждается, но уголовный процесс «проходит по более мягкой процедуре», подчеркивают разработчики декрета.

Нормы для коррупции

Эксперты Минского столичного союза предпринимателей и работодателей считают, что проект декрета «Об обеспечительном депозите» в данной редакции необходимо отклонить. «Предложенный проект не соответствует заявленным в его преамбуле целям, а также будет противоречить нормам Конституции. В случае принятия данного проекта декрета потребуется внесение значительных изменений в действующее законодательство, а именно в УК, УПК, КоАП и ПИКоАП. Считаем, что изменять Уголовный кодекс нужно не декретом, а тщательно проработанным проектом закона «О внесении изменений в УК и УПК», говорится в письме союза в адрес Минэкономики.

Данный проект, в котором смешались юридические и физические лица, несет «высокую степень риска в части коррупциогенности, поскольку предполагает наличие субъективного мнения проверяющего». Но при этом «не указана ответственность должностных лиц органа уголовного преследования или органа, ведущего административный процесс, в случае признания судом постановления недействительным».

«Принятие данного проекта фактически будет поощрять к совершению преступлений и правонарушений», считают авторы письма.

Повод для полета фантазии силовиков

Когда бизнесмен создает такой депозит, он тем самым признает себя потенциальным преступником, то есть не уверен в законности своей деятельности и его стоит дополнительно проверить, отмечают эксперты. Белорусский IT-предприниматель считает, что декрет в таком виде «ничего не решает для бизнеса, но помогает следователю найти «сладкого» и снять депозит». «Непонятно, что такое ущерб по данной категории дел и как вообще факт ущерба доказывается, если суда нет — соответственно, на практике дознаватель может что угодно признать ущербом и требовать погашения. Методики расчета ущерба нет — он определяется следователем на глазок, соответственно, всегда можно «насчитать» больше, чем на депозите. А по этому декрету это значит, что человека можно задержать», — высказал мнение собеседник на условиях анонимности.

Два бизнесмена из топ-200 «Ежедневника» в беседе с корреспондентом tut.by также сказали, что не будут создавать обеспечительный депозит. Один из них не намерен «давать даже повода [правоохранительным органам] для полета фантазии». «Это детский лепет какой-то. Спросил [у влиятельных людей], кто разрабатывал [проект декрета], никто не знает. Думаю, это неудачный гибрид, созданный на основе желания одних [бизнесменов] не сидеть в тюрьме, а вторых [силовиков] продолжать «доить» бизнес», — сказал второй собеседник.

Для предпринимателя Алексея из Минска 50 тыс. рублей — «это серьезная сумма, чтобы ее замораживать». «Это явно инициатива крупного бизнеса, который, кажется, далек от проблем ипэшников. Когда у тебя доходы измеряются в миллионах долларов, то положи несчастные 25 тысяч и делай, что хочешь. Давайте начистоту: все нашумевшие истории — там было к чему придраться. Бизнес говорит, что не будет класть? Первые поползновения силовиков — и сразу же побегут в Беларусбанк», — сказал он.