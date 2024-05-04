Футболист «Минска» получил страшную травму во время матча 4.05.2024, 3:00

Его вынесли на носилках.

3 мая, в рамках седьмого тура чемпионата Беларуси по футболу, ФК «Минск» принимал на поле СОК «Олимпийский» жодинское «Торпедо-БелАЗ». И в самом начале матча игрок гостей Денис Левицкий толкнул 23-летнего нападающего хозяев Семена Пинчука в спину, и игрок «Минска» на высокой скорости влетел в металлическое ограждение, находящееся всего в 1,5 метра от края поля. Пинчук игру продолжить не смог и покинул газон на носилках, передает «Белсат».

В этой ситуации обратим внимание на несколько моментов: клуб-организатор игр вместе с администрацией стадиона обязан обеспечить безопасность зрителей и участников матчей. Расстояние в полтора метра от края поля до металлического забора не выглядит безопасным, но никого это не остановило. Левицкий за этот толчок также остался безнаказанным, а момент травмы Пинчука не был включен в официальный послематчевый ролик.

«Для меня очевидно, что металлическое ограждение так близко от поля находиться не должно, это прямая угроза здоровью и даже жизни участников матчей. Понятно, что подобного быть не должно, и инспектор не должен быть разрешать проведению этой игры. Но поле СОК «Олимпийский» официально принято для проведения поединков чемпионата Беларуси, и проявлять инициативу, тем более в такое время как сейчас, никто не будет, проще надеяться, что пронесет. Ведь много раз все было нормально. Уверен, что и после этого случая ничего не изменится, и ФК «Минск» продолжит принимать соперников на этом поле, так как с мая по октябрь команды высшей лиги должны играть на естественных полях, у ФК «Минск» на его арене поле искусственное», – сказал «Белсату» на условиях анонимности бывший арбитр чемпионата Беларуси по футболу.

Сам матч завершился победой гостей 2:1, ее двумя точными ударами в самом конце игры принес Максим Скавыш. «Торпедо-БелАЗ» вышел на второе место в чемпионате. «Минск» пока не знает побед и занимает предпоследнее место в турнире. Из-за сложного финансового положения столичного клуба он вынужден играть молодыми игроками, в основном воспитанниками своей футбольной школы. Зато у клуба все хорошо с идеологической подготовкой, это направление возглавляет бывший омоновец Александр Якимов.

Это не первый случай, когда из-за действий организаторов матчей создается реальная угроза здоровью участников. Так, в ноябре прошлого года перед матчем высшей лиги «Сморгонь» – «Динамо» (Брест) на поле стадиона «Юность» выехала спецтехника, которая посыпала газон песком и солью. Из-за этого и низкой температуры поле превратилось в каток и было не пригодно для игры в футбол, тем не менее было принято решение проводить игру. В итоге это привело к трагедии: игрок молодежной сборной Беларуси и брестского «Динамо» Илья Богданович порвал мениски и крестообразные связки и до сих пор полностью не восстановился.