закрыть
4 мая 2024, суббота, 4:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Футболист «Минска» получил страшную травму во время матча

  • 4.05.2024, 3:00
Футболист «Минска» получил страшную травму во время матча

Его вынесли на носилках.

3 мая, в рамках седьмого тура чемпионата Беларуси по футболу, ФК «Минск» принимал на поле СОК «Олимпийский» жодинское «Торпедо-БелАЗ». И в самом начале матча игрок гостей Денис Левицкий толкнул 23-летнего нападающего хозяев Семена Пинчука в спину, и игрок «Минска» на высокой скорости влетел в металлическое ограждение, находящееся всего в 1,5 метра от края поля. Пинчук игру продолжить не смог и покинул газон на носилках, передает «Белсат».

В этой ситуации обратим внимание на несколько моментов: клуб-организатор игр вместе с администрацией стадиона обязан обеспечить безопасность зрителей и участников матчей. Расстояние в полтора метра от края поля до металлического забора не выглядит безопасным, но никого это не остановило. Левицкий за этот толчок также остался безнаказанным, а момент травмы Пинчука не был включен в официальный послематчевый ролик.

«Для меня очевидно, что металлическое ограждение так близко от поля находиться не должно, это прямая угроза здоровью и даже жизни участников матчей. Понятно, что подобного быть не должно, и инспектор не должен быть разрешать проведению этой игры. Но поле СОК «Олимпийский» официально принято для проведения поединков чемпионата Беларуси, и проявлять инициативу, тем более в такое время как сейчас, никто не будет, проще надеяться, что пронесет. Ведь много раз все было нормально. Уверен, что и после этого случая ничего не изменится, и ФК «Минск» продолжит принимать соперников на этом поле, так как с мая по октябрь команды высшей лиги должны играть на естественных полях, у ФК «Минск» на его арене поле искусственное», – сказал «Белсату» на условиях анонимности бывший арбитр чемпионата Беларуси по футболу.

Сам матч завершился победой гостей 2:1, ее двумя точными ударами в самом конце игры принес Максим Скавыш. «Торпедо-БелАЗ» вышел на второе место в чемпионате. «Минск» пока не знает побед и занимает предпоследнее место в турнире. Из-за сложного финансового положения столичного клуба он вынужден играть молодыми игроками, в основном воспитанниками своей футбольной школы. Зато у клуба все хорошо с идеологической подготовкой, это направление возглавляет бывший омоновец Александр Якимов.

Это не первый случай, когда из-за действий организаторов матчей создается реальная угроза здоровью участников. Так, в ноябре прошлого года перед матчем высшей лиги «Сморгонь» – «Динамо» (Брест) на поле стадиона «Юность» выехала спецтехника, которая посыпала газон песком и солью. Из-за этого и низкой температуры поле превратилось в каток и было не пригодно для игры в футбол, тем не менее было принято решение проводить игру. В итоге это привело к трагедии: игрок молодежной сборной Беларуси и брестского «Динамо» Илья Богданович порвал мениски и крестообразные связки и до сих пор полностью не восстановился.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Всемирный день свежего воздуха
Всемирный день свежего воздуха Ирина Халип
Борьба против щупальцев Кремля
Борьба против щупальцев Кремля Леонид Невзлин
Лукашенко резко засуетился
Лукашенко резко засуетился Сергей Климовский
Беларусь в НАТО: миф или реальность?
Беларусь в НАТО: миф или реальность? Андрюс Кубилюс