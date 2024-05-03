В Минске на аукционе раздавали участки недалеко от МКАД 1 3.05.2024, 22:37

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Один из них ушел за $68 500 по курсу.

Сегодня в Областном центре инвестиций и приватизации прошел аукцион по продаже земельных участков в Минском районе. Такой оживленной конкуренции за голые наделы земли мы не видели давно. Цена на некоторые лоты росла буквально на глазах, а за один из них развернулась даже нешуточная борьба. «Онлайнер» рассказывает, какие из участков недалеко от МКАД оказались наиболее востребованными среди участников торгов.

Всего на аукцион попало 19 участков в Минском районе.

Рекорд по количеству заявок побил лот №3 — участок на 14,55 сотки в п. Городище, Колодищанского сельсовета. Стоимость этого надела земли выросла в ходе торгов с 43 500 рублей до 222 тысяч белорусских рублей. На него претендовало сразу 29 человек. Из коммуникаций к дому можно подвести электричество и газ.

В Лошанском сельсовете на торги выставили сразу три участка. За один из них — в д. Куты — боролись аж 14 человек. В ходе торгов цена на него увеличилась с 11 500 до 70 333 рублей. Еще один рекордсмен по количеству заявителей — лот №2, который находится в д. Качино, — ушел с молотка за 210 000 рублей при первоначальной стоимости в 75 500 рублей. За него боролись сразу пять человек. Из всех предложенных на торгах наделов невостребованным оказался лишь один лот, который находится в д. Городище, Щомыслицкого сельсовета. Его планировали реализовать по стартовой цене в 55 000 рублей, но желающих не нашлось.

Ознакомиться с результатами торгов по остальным участкам можно в нашей таблице.