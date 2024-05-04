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Когда пройдут пасхальные богослужения в Беларуси

  • 4.05.2024, 6:06
Когда пройдут пасхальные богослужения в Беларуси

В главный православный праздник важно позаботиться о нуждах не только телесных, но и духовных.

Православные верующие Беларуси в 2024 году отмечают Пасху 5 мая. Портал Tochka.by рассказывает, в какое время в столице и областных центрах будут начинаться праздничные богослужения.

Так, в Минске торжественная литургия запланирована во всех православных храмах в полночь 5 мая. Во время нее прихожане будут делиться Вифлеемским огнем и совершат крестный ход.

В храмах Могилева праздничные богослужения начнутся 4 мая в 23:00.

В пасхальную ночь с 4 на 5 мая 2024 года архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий совершит крестный ход, пасхальную заутреню и Божественную литургию в Свято-Успенском кафедральном соборе города над Двиной. Начало богослужения – 5 мая в 00:00.

В храмах Бреста, Гомеля и Гродно пасхальные литургии будут начинаться преимущественно с 23:00.

Телетрансляция пасхальных богослужений

Если у вас нет возможности пойти в церковь на праздничную службу, предлагаем вам расписание показов торжественных богослужений по телевидению.

В субботу, 4 мая, в 23:30 в эфире «Беларусь 1» и «Беларусь 24» начнется прямая трансляция пасхального богослужения в Свято‑Духовом кафедральном соборе Минска.

На следующее утро в 08:50 в эфире «Беларусь 1» прозвучит слово митрополита Вениамина на праздник Воскресения Христова.

На телеканалах «Беларусь 4» и «Витебск» 4 мая в 23:45 начнется прямая трансляция пасхального богослужения со Свято-Успенского кафедрального собора. Повтор смотрите 5 мая (на телеканале «Беларусь 4» в 07:00, а на телеканале «Витебск» в 09:00).

Более подробную информацию о часах работы и расписании богослужений можно получить во всех храмах Беларуси в частном порядке.

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