закрыть
3 мая 2024, пятница, 23:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Силы обороны юга Украины за сутки ликвидировали 112 оккупантов

  • 3.05.2024, 22:54
Силы обороны юга Украины за сутки ликвидировали 112 оккупантов

Также были уничтожены 59 единиц вооружения и военной техники.

Силы обороны юга продолжают наносить огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам.

Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.

В частности, в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 112 человек. Также враг потерял 59 единиц вооружения и военной техники, из них:

4 танка;

2 зенитно-ракетных комплекса - «ТОР-М2» и «Оса»;

17 пушек;

3 миномёта;

23 единицы авто-бронетехники;

1 станция радиоэлектронной борьбы;

1 подстанция;

1 разведывательный БпЛА типа «Орлан-10»;

2 аэрофотостанции;

5 лодок.

Кроме того, уничтожено 3 полевых пункта боеснабжения, 2 наблюдательных пункта и 2 огневые позиции.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Всемирный день свежего воздуха
Всемирный день свежего воздуха Ирина Халип
Борьба против щупальцев Кремля
Борьба против щупальцев Кремля Леонид Невзлин
Лукашенко резко засуетился
Лукашенко резко засуетился Сергей Климовский
Беларусь в НАТО: миф или реальность?
Беларусь в НАТО: миф или реальность? Андрюс Кубилюс