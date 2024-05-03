Силы обороны юга Украины за сутки ликвидировали 112 оккупантов
- 3.05.2024, 22:54
Также были уничтожены 59 единиц вооружения и военной техники.
Силы обороны юга продолжают наносить огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам.
Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.
В частности, в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 112 человек. Также враг потерял 59 единиц вооружения и военной техники, из них:
4 танка;
2 зенитно-ракетных комплекса - «ТОР-М2» и «Оса»;
17 пушек;
3 миномёта;
23 единицы авто-бронетехники;
1 станция радиоэлектронной борьбы;
1 подстанция;
1 разведывательный БпЛА типа «Орлан-10»;
2 аэрофотостанции;
5 лодок.
Кроме того, уничтожено 3 полевых пункта боеснабжения, 2 наблюдательных пункта и 2 огневые позиции.