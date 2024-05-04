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В Финляндии трое россиян арестованы за нарушение санкций

  • 4.05.2024, 4:59
В Финляндии трое россиян арестованы за нарушение санкций

Их подозревают в вывозе из страны товаров двойного назначения.

В Финляндии трое граждан России арестованы по подозрению вывозе без разрешения товаров двойного назначения. Полиция потребовала арестовать их по обвинению в нарушении санкционного законодательства при отягчающих обстоятельствах, передает 3 мая телерадиокомпания Yle.

Подозреваемые – студенты профессионального училища Кайнуу в городе Каяани в центральной части Финляндии. Про задержанных известно, что это двое 25-летних мужчин и одна 18-летняя женщина. Полиция задержала их в общежитии во вторник, известно об этом стало только сегодня.

Следователь не разглашает, какие именно товары и в какую страну могли вывозить подозреваемые. Финляндия как член ЕС придерживается беспрецедентного санкционного режима против России: в страну запрещено вывозить тысячи наименований товаров, в том числе электронику, детали станков, оптические приборы и прицелы.

По предъявленному обвинению российским студентам грозит до четырех лет лишения свободы.

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