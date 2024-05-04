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Зеленский: Обмен пленными «всех на всех» обсудят на саммите мира в Швейцарии

  • 4.05.2024, 6:34
Зеленский: Обмен пленными «всех на всех» обсудят на саммите мира в Швейцарии
Владимир Зеленский

Саммит пройдет 15−16 июня.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обмен пленными «всех на всех» обсудят на учредительном саммите мира в Швейцарии, который пройдет 15−16 июня.

Об этом Зеленский сказал во время обращения к пограничникам по случаю дня Государственной пограничной службы Украины.

«Желательно обменять „всех на всех“. Все адекватные страны поддерживают этот трек. У нас идут обмены, но они медленнее, чем хотелось бы», — сказал президент.

Как отметил Зеленский, мало кто верит в проведение такого формата обмена до окончания войны.

«Это одно из условий окончания войны. Я считаю, что у нас есть возможность сделать это, попытаться это сделать раньше. Как? Есть практическая площадка — саммит мира. Практической она будет, когда состоится саммит», — ответил глава государства.

Кроме этого, он добавил, что у Украины есть три приоритетных вопроса на саммите: энергетическая и ядерная безопасность; обеспечение свободного судоходства и не блокирование морей, а также вопрос обмена «всех на всех» и возвращение украинских детей, которых незаконно депортировали в Россию.

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