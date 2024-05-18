Jaguar показал последнюю версию своей самой популярной модели 1 18.05.2024, 10:40

Ее скоро снимут с производства.

Кроссовер Jaguar F-Pace вскоре снимут с производства. Последние автомобили сойдут с конвейера до конца нынешнего года. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Jaguar F-Pace — самая популярная модель в современной линейке марки. С 2015 года выпущено уже более 328 000 этих недешевых кроссоверов, поэтому низкий спрос не является причиной отказа от авто.

Дело в том, что Jaguar полностью отказывается от двигателей внутреннего сгорания и переходит на выпуск электрокаров. Соответственно, все бензиновые и дизельные модели марки снимут с производства.

На прощание выпустят две лимитированные версии Jaguar F-Pace. 90th Anniversary Edition посвящена 90-летию модели, которое будет праздноваться в 2025 году. У нее особые колесные диски и внутренняя отделка кожей и алюминием, а также установлены спортивные кресла и панорамная крыша. Можно выбрать бензиновые, дизельные или гибридные варианты мощностью до 404 сил.

Новый Jaguar F-Pace SVR 575 Edition комплектуют исключительно топовым 5,0-литровым V8 с компрессором, причем его мощность выросла до 575 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает 4 с, а максимальная скорость составляет 283 км/ч.

Такой кроссовер Jaguar оснащен 22-дюймовыми дисками и спортивными креслами с электроприводом и вентиляцией. Салон отделан кожей и замшей.