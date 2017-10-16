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Старому замку в Гродно вернут облик времен короля Стефана Батория

  • 16.10.2017, 10:06
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Во времена правления монарха неофициальной столицей РП стал Гродно.

В Гродно продолжается реставрация Старого замка, сообщает «Радыё Свабода».

На замковом дворе спилили несколько деревьев, сняли асфальт. Расчистили место для работы археологов.

Въездная башня более двух лет стоит с содранной штукатуркой. Весной планируют снять кровлю, верхнюю часть ворот разберут. Для обеспечения работ справа от каменного моста построят временный, через который можно будет попасть на территорию замка.

Согласно проекту, замку предполагают вернуть облик дворца времен короля Стефана Батория, при котором Гродно был королевской резиденцией.


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