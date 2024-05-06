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Одна простая привычка поможет утром разбудить разум и тело

  • 6.05.2024, 5:18
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Одна простая привычка поможет утром разбудить разум и тело

Совет от доктора медицинских наук.

Утренние привычки успешных людей разные. Есть простая полезная привычка, которая поддерживает здоровье сердца, - это потребление утром обычной воды.

Доктор медицинских наук - кардиолог Рохит Вуппулури, поделился с Parade, что каждое утро обязательно выпивает два больших стакана воды. По его словам, это помогает разбудить тело и разум для предстоящего дня.

«Вода необходима для регулирования уровня электролитов (вещества-проводники электрических импульсов), что помогает поддерживать стабильную сердечную функцию и сердечный ритм», - поделился доктор.

Медик подчеркнул, что адекватное насыщение организма водой также важно для того, чтобы человек имел нормальное артериального давления. Вуппулури предупредил, что из-за недостатка жидкости кровеносные сосуды могут сузиться, из-за этого повышается давление, и возникает риск инсульта и сердечного приступа.

По сведениям ученых, недостаток воды в организме способен оказывать пагубное воздействие на здоровье сердечно-сосудистой системы, а также ухудшает физическую и умственную работоспособность.

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