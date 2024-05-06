В Европе вырастет количество заводов, производящих взрывчатку
- 6.05.2024, 3:47
В Финляндии поделились планами.
Финляндия планирует построить завод по производству тротила, чтобы увеличить производство боеприпасов, и просит помощи у НАТО, сообщает Yle. Правда, при этом правительство Финляндии пока не решило, где строить завод.
Тротил является традиционной взрывчаткой, используемой в артиллерийских и минометных снарядах. Производство тротила занимает центральное место, учитывая войну России против Украины.
Сейчас доступность тротила в Европе считается почти критической. Завод в Польше не справляется с производством большого количества боеприпасов.
В декабре 2023 года правительство Финляндии приняло решение об увеличении мощностей по местному производству боеприпасов для того, чтобы поддержать Украину.