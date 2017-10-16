Выйдет ли рубль из «июльского пике» 4 16.10.2017, 10:28

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Белорусский рубль стабильно дешевеет c июля.

На минувшей неделе все три иностранные валюты в нашей корзине выросли: российский рубль – на 0,03%, доллар – на 0,24%, евро – на 0,96%.

– Соответственно, неделя закончилась увеличением стоимости валютной корзины, которая растет у нас растет у нас почти непрерывно, пусть и медленно, с начала июля, – отмечает старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб, пишет myfin.by.

Что касается прогноза на эту неделю, то эксперт считает, что все валюты корзины продолжат дорожать если не произойдет их серьезных колебаний друг относительно друга.

Из событий, которые могут привнести динамику на валютный рынок, можно выделить выход официальной статистики по индексу потребительских цен в еврозоне за сентябрь, которая будет опубликована во вторник. Эксперты прогнозируют, что он не изменится по сравнению с августом, останется на уровне 1,5% г/г, но если итоговые цифры разойдутся с ожиданиями рынка, это может повлиять на колебания курса евро относительно доллара.

В среду стартует внеочередной экономический саммит ЕС, но насколько он повлияет на валюту – будет зависеть о заявлений, которые там прозвучат.

– К концу недели я прогнозирую курс доллара в диапазоне 1,95-1,99 рубля, евро – 2,33-2,38, российского рубля – 3,38-3,45 за 100 российских, – резюмирует эксперт.