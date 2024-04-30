В Беларуси утвердили сроки вступительной кампании в вузы 1 30.04.2024, 12:11

Когда будет прием документов, экзамены и зачисление.

Сроки проведения вступительной кампании в вузы Беларуси в 2024 году утвердило Министерство образования. Об этом сообщается на национальном правовом интернет-портале.

Подавать документы на поступление в государственные вузы нужно с 12 по 17 июля. Это касается как платного, так и бюджетного обучения.

На пару дней больше прием документов будет длиться в нескольких вузах. В частности, с 12 по 19 июля подать документы на дневную форму обучения (платную и за счет бюджета) могут те, кто будет поступать на такие направления, как «Сельское хозяйство», «Ветеринария», «Рыбное хозяйство» и «Охрана труда».

Для тех, кто планирует получать высшее образование по сельскохозяйственным специальностям заочно, срок подачи документов будет с 15 ноября по 5 декабря (на платную и бюджетную формы обучения).

Те, кто поступает в вузы без экзаменов, и будет учиться платно, могут подавать документы с 12 по 26 июля — в Университет гражданской защиты МЧС, с 12 июля по 2 августа — на дневное обучение по сельскохозяйственным специальностям, с 15 ноября по 5 декабря — на заочное обучение в вузах сельскохозяйственного профиля, а с 12 июля по 1 августа — в других вузах.

Выпускники профильных классов, которые побеждали на олимпиадах и конкурсах и имеют право поступать без экзаменов, а также те, кто учился по программе дополнительного образования одаренных детей и молодежи, могут подать документы на поступление в вузы с 12 по 14 июля.

С 27 июня по 1 июля будут подавать документы те, кто учился по программе «Школы управления (общественно-гуманитарный профиль)», реализуемой Академией управления при Лукашенко, а также победители (дипломы I, II, III степени) университетских олимпиад, проведенных в вузах в учебном году, при поступлении в эти вузы.

Экзамены пройдут:

с 18 по 20 июля — в Университете гражданской защиты МЧС;

с 20 по 21 июля — на военном факультете Гродненского государственного университета имени Янки Купалы;

с 18 по 25 июля — в других вузах;

с 20 по 25 июля — на дневную форму обучения по сельскохозяйственным специальностям;

с 6 по 15 декабря — на заочное обучение в вузах сельскохозяйственного профиля.

Зачислять тех, кто пройдет отбор на бюджетное обучение, будут тоже в разные сроки. Например, 2 июля пройдет зачисление подавших документы победителей университетских олимпиад при поступлении в соответствующие вузы, а также обучавшихся по программе «Школа управления», реализуемой Академией управления при Лукашенко.

По 22 июля будет проходить зачисление в Военную академию, Институт пограничной службы, Университете гражданской защиты МЧС, на военные факультеты вузов.

По 29 июля проведут зачисление поступивших в Академии МВД, Могилевском институте МВД.

По 27 июля пройдет зачисление в другие государственные вузы, кроме заочной формы в университетах сельскохозяйственного профиля.

По 20 декабря будут зачислять поступивших на заочное обучение в аграрные вузы. Зачисление платников в вузы будет проходить по 3 августа, кроме заочной формы в учебных заведениях сельскохозяйственного профиля.

По 20 декабря будут зачислять тех, кто поступил на платное заочное обучение в вузы сельхоз профиля.