Левандовски оформил хет-трик и принес «Барселоне» важную победу 30.04.2024, 11:52

Роберт Левандовски

фото: getty images

«Каталонцы» вернули себе вторую строчку в турнирной таблице.

Каталонская «Барселона» одержала волевую победу над «Валенсией» в матче 33-го тура чемпионата Испании по футболу.

Встреча команд прошла на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне и завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. В составе победителей хет-трик оформил поляк Роберт Левандовски (49-я, 82-я и 90+3 минуты), еще один гол забил Фермин Лопес (22-я). У гостей отличились Уго Дуро (27-я) и Пепелу (38-я с пенальти).

При этом «Валенсия» доигрывала в меньшинстве после удаления голкипера Георгия Мамардашвили на четвертой добавленной к первому тайму минуте.

Таким образом, «Барселона» выиграла пять из последних шести матчей в Ла Лиге. Единственное поражение на этом отрезке каталонцы потерпели в эль-класико, проиграв мадридскому Реалу» на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 2:3.

Благодаря этой победе «Барселона» набрала 73 очка и вернулась на второе место в турнирной таблице Примеры. «Валенсия» (47) расположилась на восьмой позиции.