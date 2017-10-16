Глава Каталонии предложил Мадриду переговоры 16.10.2017, 11:45

Карлес Пучдемон

Письмо было отправлено премьер-министру Испании.

Президент женералитата Каталонии Карлес Пучдемон по истечении срока ультиматума Мадрида 16 октября направил письмо премьер-министру Испании Мариано Рахою. Об этом сообщает El Mundo (перевод – gordonua.com).

В своем письме Пучдемон так и не уточнил, объявила ли Каталония о своей независимости после подписания декларации.

Глава Каталонии предложил Рахою обсудить в течение следующих двух месяцев ситуацию с референдумом и провозглашением независимости региона.

Пучдемон настаивает, что большинство жителей Каталонии хотят начать свой путь как независимая страна.

Министр внутренних дел Испании Хуан Игнасио Сойдо заявил, что если Пучдемон не ответит однозначно, объявлял ли он независимость региона, Испания может взять Каталонию под свой контроль.

10 октября депутаты каталонского парламента приняли документ о независимости Каталонии. В тексте сказано, что власти Каталонии учреждают "Каталонскую Республику в качестве независимого и суверенного государства". Среди подписавших декларацию был Пучдемон.

В то же время он заявил, что хоть Каталония и завоевала право на независимость, формальное объявление об отделении региона от Испании необходимо отложить на несколько недель.

Высший суд Каталонии 11 октября заявил, что декларация о независимости региона не имеет юридической силы.