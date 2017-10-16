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Легендарный немецкий вратарь: БАТЭ является фаворитом в матчах с «Кельном»

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  • 16.10.2017, 14:45
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Харальд Шумахер
Фото: Sascha Steinbach/Bongarts/Getty Images

Матч БАТЭ – «Кельн» пройдет 19 октября на «Борисов-Арене».

Легендарный немецкий вратарь Харальд Шумахер, занимающий сегодня пост вице-президента «Кельна», назвал БАТЭ фаворитом в грядущем противостоянии в рамках Лиги Европы.

- Ваша команда имеет солидный опыт в Лиге чемпионов. Она является фаворитом, хотя многие немецкие болельщики, вероятно, этого не осознают. Но я верю, что в Лиге Европы «Кельну» нынче удастся переломить неблагоприятную тенденцию. Дома мы традиционно сильны, настрой будет потрясающим. Поэтому рискну предположить, что возьмем в двух поединках четыре очка», – сказал «Прессболу» Харальд Шумахер.


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