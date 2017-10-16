Как барановичский маляр-штукатур стал преподавателем по мобильной фотографии 16.10.2017, 16:59

Александр Меклер рассказал, как начал снимать, кто приходит к нему учиться и почему за мобильной фотографией будущее.

В 2012 году престижный американский журнал Time использовал для своей обложки снимок, сделанный на мобильный телефон. Это перевернуло мир фотографии: люди поняли, что смартфон способен заменить профессиональную камеру. Жителю города Барановичи Александру Меклеру 18 лет, он преподаватель по мобильной фотографии в одной из минских фотошкол. Александр рассказал Intex-press, как начал снимать, кто приходит к нему учиться и почему за мобильной фотографией будущее.

Первые снимки делал по принципу: что вижу, то и снимаю

Интересоваться фотографией я начал с 12 лет. Часами напролет изучал работы других фотографов, смотрел мастер-классы, читал интересные статьи. Мне нравилось представлять, как строится кадр и с какими техническими сложностями сталкивается фотограф, чтобы получить итоговую работу. На тот момент я не разделял фотографию на мобильную, пленочную или другую. Просто хотел связать свою жизнь с творчеством.

Я начал задумываться о покупке фотокамеры, рассматривал различные варианты и остановился на той, которая стоила около $1500. У моих родителей не было таких денег, и они не могли ее купить. Я решил, что телефон — это тоже какой-то фотоаппарат, и начал снимать.

Серьезно заниматься мобильной фотографией я начал в 14 лет, когда у меня появился телефон Huawei G Play Mini. Это был подарок от родителей на день рождения. Стоил он $150. На него я фотографирую по сей день.

Свои первые снимки я делал по принципу: что вижу, то и снимаю. Просто фотографировал в свое удовольствие.

В 2015 году, окончив 9 классов Барановичской СШ №14, я поступил в Барановичский государственный профессиональный лицей строителей по специальности маляр-штукатур, облицовщик-плиточник, чтобы подстраховать себя и иметь специальность. Работать по профессии в дальнейшем не собираюсь, поскольку решил стать фотографом.

На съемке спрашивали, где мой фотоаппарат

Со временем осознал, что нужно двигаться дальше. Я начал обрабатывать снимки. В телефоне для обработки пользуюсь приложениями Snapseed и VSCO, а на компьютере – программами Lightroom и Photoshop.

Также я начал придумывать художественные фотосъемки, вдохновляясь работами Родни Смита. Это мой любимый фотограф, который снимал на пленку в стиле сюрреализма.

Люди, которые заказывают у меня фотосессию, не понимают, что фотографии сделаны на мобильный телефон. Бывало, приходили на съемку и спрашивали, где мой фотоаппарат. Я доставал из кармана телефон, а они смеялись, полагая, что я шучу, но все равно соглашались. Для клиента главное – качество снимков, а не мое оборудование.

Однако как-то ко мне обратилось детское модельное агентство, чтобы я снял для него баннерную рекламу. Я ответил, что заинтересован, но снимаю на дешевый телефон. Больше из агентства не звонили.

Участвовал в международном конкурсе

В 2016 году я участвовал в международном ежегодном конкурсе «35AWARDS», в котором принимали участие 76 тысяч фотографов. Я отправил свою работу под названием «Полет» в раздел мобильной фотографии, и она попала в «TOP 20 Mobile photo» и в «TOP 30 Belarus photographer».

Эта же фотография участвовала в конкурсе в разделе черно-белой фотографии, где соревновались 3500 человек. При этом она не оценивалась как мобильная фотография и стояла наравне с работами, сделанными на профессиональном оборудовании. По итогам конкурса мой снимок попал в «TOP 35 Black&White».

Обучал бабушку 60 лет профессионально снимать грядки

В мае этого года друзья показали мне объявление о том, что минская фотошкола ищет преподавателя по мобильной фотографии. Я сбросил туда свое портфолио. Организаторам мои работы понравились, и меня пригласили на собеседование, которое я успешно прошел.

Через месяц я провел свое первое открытое занятие, на которое пришло 80 человек. Я не ожидал такого интереса к мобильной фотографии. В основном учиться пришли молодые люди, но была и бабушка 60 лет, фотографировавшая внуков, грядки и урожай. Она решила набраться знаний, чтобы делать это лучше. Ей так понравилось открытое занятие, что она записалась ко мне на платные курсы.

Курс состоит из девяти занятий по два часа: час теории и час практики. Люди приходят, чтобы получить базу: как правильно составлять композицию, ловить свет, работать с экспозицией, черно-белым режимом. У них нет серьезных целей насчет мобильной фотографии. И у большинства учеников телефон в разы лучше моего.

Камера часто отпугивает прохожих

Мобильная фотография только начала развиваться в Беларуси, но она имеет огромную перспективу: смартфон есть почти у каждого, он всегда под рукой. При этом снимать телефоном на улице проще: он не смущает окружающих людей, в отличие от профессиональной камеры. В других странах мобильным телефоном снимают уже все: от свадеб до образов для обложек глянцевых журналов.

Этой осенью я планирую наконец-то приобрести профессиональную камеру. Хочу делать персональные, семейные, рекламные фотосессии и зарабатывать на этом. Но и мобильной фотографией буду заниматься: преподавать и реализовывать свои проекты.

Мобильная фотография. Советы начинающим от Александра Меклера

- Лучшее время для съемки в солнечный день на мобильный телефон — либо утро, либо вечер. Солнечный свет в этот период дает мягкие правильные тени.

- Научитесь работать с экспокоррекцией в своем телефоне. Это та функция, которая поможет вам отрегулировать яркость изображения.

- Научитесь использовать сетку в камере телефона. Старайтесь располагать объекты на пересечении линий.

- Вдохновляйтесь работами других фотографов и пытайтесь их повторить. Добиться такого же результата сразу у вас не получится, но опыта вы наберетесь.

- Просматривайте в интернете различные видеолекции и мастер-классы.