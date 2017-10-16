Минский студент: Борюсь с «общажной» системой 16.10.2017, 17:11

Сергей Карнач борется за европейские стандарты в белорусских вузах.

Сергей Карнач — студент, 21 год. Получил два диплома о высшем образовании: БГУ по специальности «логистика» и диплом европейского образца в финском Университете прикладных наук Кюменлааксо по специальности «бизнес-логистика». После того как вернулся из Финляндии, принял решение о получении параллельного второго высшего образования по специальности «информационные системы и технологии в бизнес-менеджменте» в БГУИРе. На данный момент студент 4-го курса. Параллельно учится в магистратуре БГЭУ по специальности «логистика», пишет onliner.by.

Как вы думаете, сложно ли установить микроволновую печь на общей кухне в общежитии? Этот процесс для любого нормального человека кажется настолько простым, разумным и очевидным, что ему будет сложно придумать инструкцию объемом даже в один абзац. У меня же эта эпопея растянулась на несколько месяцев, в архиве лежат десятки страниц переписки с чиновниками, а вашему вниманию я представляю удивительный бюрократический квест, которому в нашей жизни сегодня, на мой взгляд, просто не должно быть места.

В конце лета я приехал в Минск заселяться в общежитие, которое предоставили мне после зачисления в магистратуру БГЭУ. В порядке лирического отступления все же скажу, что первым моим впечатлением от нового места жительства был шок. Общежитие находится в «убитом» состоянии. Комнату после того, как из нее выселились предыдущие жильцы, никто не убирал. На плинтусах остались следы дезинсекции. Зеркало висело на одном болту, обои начали отклеиваться.

Сквозняки из старых гнилых деревянных рам на окнах гуляли по комнате, как воробьи по пшеничному полю. Мебель помнила, скорее всего, еще советские времена. Краска на кухне давно потрескалась, а в некоторых местах и вовсе отвалилась. В ванной комнате — плесень. Кое-где бетон под воздействием влаги начал разрушаться и уже видна арматура. Запах в санузлах стоял термоядерный.

Тяжело вздохнув, я отправился оформлять документы. Стоимость проживания в общежитии составляет 18,40 рубля месяц — и это главное (а по сути, единственное) его конкурентное преимущество.

В кабинете воспитателя мне дали указание заполнить договор найма жилого помещения в общежитии в трех экземплярах и подписать его. Также мне было сказано расписаться в журналах. За что я ставлю свою подпись, я не знал. Я спрашивал, но мне сказали: «Вы сначала распишитесь, а после мы вам объясним за что».

Пока мне рассказывали то, чего я не имею права делать, я поймал себя на мысли, что попал в какую-то параллельную, застрявшую глубоко в советском прошлом вселенную. И с каждым новым перечисленным указом, правилом и нормой меня засасывает в эту черную воронку все глубже и глубже.

Например, студентам в общежитии запрещено самовольное использование электронагревательных приборов. Нам нельзя было пользоваться микроволновыми печами и чайниками как в комнатах, так и в местах общего пользования (на кухнях). К слову, в общежитии №3 БГУ, в котором я жил до этого, у нас на каждой кухне стояла микроволновая печь, и там же можно было пользоваться электрочайниками.

Это далеко не все странности. Если мы хотим пользоваться ноутбуком и холодильником, за это предусмотрена ежемесячная оплата: 4,04 рубля — за пользование своим же холодильником, 1,82 рубля — за пользование своим же ноутбуком.

Но даже заплатив эти деньги, я не смог завезти холодильник в свою комнату без приключений. Вахтер не разрешала заносить его потому, что на нем нет бумажки с маркировкой. Штрихкод и шильдочка нашлись, но она все равно отказывалась пропускать его, настоятельно рекомендуя взять холодильник в аренду. Уладить конфликт удалось только после того, как в процесс вмешалась заведующая общежитием, которая также провела тщательный осмотр моей бытовой техники.

Это лишь небольшая часть легких штрихов, которые, я думаю, в общих чертах обрисуют вам обстановку и порядки в общежитии. Теперь же мы перейдем к самому интересному — рассказу о великом сражении за микроволновку, которое развернулось у нас по всем фронтам и продолжается до сих пор по всем законам окопной войны.

Итак, я постарался разобраться с тем, почему нам запрещено пользоваться электронагревательными приборами в местах общего пользования (на кухнях), но внятного ответа мне дать не смогли ни директор Института магистерской подготовки, ни проректор по административно-хозяйственной работе, ни юрист БГЭУ. В итоге, подняв этот вопрос у проректора, я написал заявление на имя ректора, в котором просил разрешить установку микроволновых печей в местах общего пользования (на кухнях) всех общежитий. К слову, в профкоме мне сказали, что идею с установкой микроволновок пытались пролоббировать еще десять лет назад — не вышло!

После многочисленных согласований, голосований и обсуждений нам все-таки разрешили (в качестве эксперимента!) установить одну микроволновую печь и один электрочайник на кухне (в месте общего пользования) шестого этажа общежития №8, где я проживаю, за счет студентов.

Согласие на этот смелый шаг давал сам ректор БГЭУ. Я собрал деньги и купил микроволновую печь. Установить ее получилось, правда, нескоро. Полторы недели ушло на замену розетки на кухне (раньше там были розетки только для электрических плит). Затем еще три дня ушло на поиск и назначение ответственного студента, который будет следить за эксплуатацией и санитарным состоянием микроволновой печи и электрочайника (в случае его установки), и составление графика дежурства студентов по уходу за микроволновой печью. Даже несмотря на то, что студенты в письменном виде дали свое согласие на уборку микроволновки в течение дня в соответствии с графиком дежурства, заведующая заставила меня сделать второй график дежурства по уборке микроволновой печи! Помимо этого, на меня возложили обязанность разработать правила пользования микроволновой печью и оформить стенд.

Наконец, 6 октября 2017 года микроволновка была установлена и заработала! После этого на нашу кухню ежедневно стала приходить заведующая общежитием и лично контролировать санитарное состояние микроволновой печи.

12 октября 2017 года мне был объявлен выговор. Во время моего отсутствия в комнату пришла комиссия, которая решила, что помещение, где я живу, находится в антисанитарном состоянии, а также что холодильник, которым я пользуюсь, выпущен более десяти лет назад, что запрещено правилами пожарной безопасности в общежитии (хотя эксплуатацию данного холодильника мне в письменном виде разрешил ведущий инженер). Еще в отсутствие проживающих в розетку был включен удлинитель с двумя зарядными устройствами от ноутбуков (ноутбуки находились на зарядке).

Связываю ли я эти наказания с тем, что в последнее время «слишком активно» проявлял свою гражданскую позицию? Да, но доказать это возможности у меня нет. Однако я могу опротестовать заключение комиссии (что я и сделал), а также поделиться с вами своим возмущением: как может случиться так, что в наше время некая комиссия имеет право без спроса и вашего присутствия приходить в оплаченное вами жилье, «исследовать» его и принимать решения без участия жильца?

Подведу итог всему вышесказанному. Многие спрашивают меня, зачем я ввязываюсь во все эти споры с руководством учреждения высшего образования, когда мог бы тихо довольствоваться малым, как все. Лично я считаю, что занимаюсь очень важным делом: воюю с прошлым, делаю все возможное, чтобы наша страна развивалась и шла в ногу со временем, внедряла новые технологии во всех сферах деятельности.

Я на протяжении восьми месяцев жил и учился в Финляндии, до этого жил в студенческом общежитии БГУ, на данный момент учусь в БГУИРе. И я считаю, что у меня достаточно знаний, информации и опыта, чтобы анализировать условия и качество обучения. Все мы прекрасно знаем, что Республика Беларусь присоединилась к Болонскому процессу 14 мая 2015 года. Так давайте же реформируем систему образования, улучшим условия проживания наших студентов, внесем изменения в образовательные программы подготовки специалистов, сделаем их по-настоящему практикоориентированными.

Я воюю с бюрократическим прошлым и хочу добиться комфорта, который так необходим всем нам, студентам. Не научившись жить как люди в молодом возрасте, мы переносим общажные привычки и правила во взрослую жизнь — в итоге все живут в одной большой общаге. А что самое главное, что-то изменить в большей степени мешают совершенно безумные условности и бюрократические проволочки.