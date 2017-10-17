Меркель о результатах выборов в Австрии: Это серьезный вызов 1 17.10.2017, 7:33

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Ангела Меркель

Фото: imago

Канцлер Германии призвала Себастьяна Курца к сотрудничеству на европейском уровне.

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала серьезным вызовом для других партий высокий результат австрийской оппозиционной ультраправой Партии свободы. Об этом сообщает Reuters (перевод – liga.net).

Сообщается, что такое заявление канцлер Германии сделала во время своей пресс-конференции в понедельник.

Кроме этого, что Меркель добавила, что она надеется на тесное сотрудничество на европейском уровне с лидером Австрийской народной партии Себастианом Курцом, который станет следующим канцлером Австрии.

16 октября лидер Австрийской народной партии Себастьян Курц объявил о победе своей партии на парламентских выборах.

При этом его политическая сила самостоятельно не сможет набрать большинство и будет вынуждена искать партнеров по коалиции. Курц не исключил, что сформирует правительство меньшинства.

"Конечно, я хотел бы сформировать стабильное правительство. Если же это будет невозможно, то есть другие варианты", - сказал он.

После подсчета 90% голосов, АНП получила 31,4%. На втором месте с минимальным отрывом - Социал-демократическая партия Австрии - 26,6%. На третьем - правые популисты, Австрийская партия свободы, которая набрала 26,5%.

Досрочные выборы в Национальный совет - нижнюю палату парламента Австрии - были назначены после распада правящей коалиции АНП и социал-демократов в мае 2017 года.