закрыть
17 октября 2017, вторник, 9:48
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Меркель о результатах выборов в Австрии: Это серьезный вызов

1
  • 17.10.2017, 7:33
  • 2,313
Ангела Меркель
Фото: imago

Канцлер Германии призвала Себастьяна Курца к сотрудничеству на европейском уровне.

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала серьезным вызовом для других партий высокий результат австрийской оппозиционной ультраправой Партии свободы. Об этом сообщает Reuters (перевод – liga.net).

Сообщается, что такое заявление канцлер Германии сделала во время своей пресс-конференции в понедельник.

Кроме этого, что Меркель добавила, что она надеется на тесное сотрудничество на европейском уровне с лидером Австрийской народной партии Себастианом Курцом, который станет следующим канцлером Австрии.

16 октября лидер Австрийской народной партии Себастьян Курц объявил о победе своей партии на парламентских выборах.

При этом его политическая сила самостоятельно не сможет набрать большинство и будет вынуждена искать партнеров по коалиции. Курц не исключил, что сформирует правительство меньшинства.

"Конечно, я хотел бы сформировать стабильное правительство. Если же это будет невозможно, то есть другие варианты", - сказал он.

После подсчета 90% голосов, АНП получила 31,4%. На втором месте с минимальным отрывом - Социал-демократическая партия Австрии - 26,6%. На третьем - правые популисты, Австрийская партия свободы, которая набрала 26,5%.

Досрочные выборы в Национальный совет - нижнюю палату парламента Австрии - были назначены после распада правящей коалиции АНП и социал-демократов в мае 2017 года.


Мнение

Дзедаўшчына па-савецку
Дзедаўшчына па-савецку Алег Дашкевiч
Защитим наших детей!
Защитим наших детей! Николай Статкевич
Если не сопротивляться – отнимут воздух
Если не сопротивляться – отнимут воздух Ирина Халип
Аль Капоне и декрет о «тунеядцах»
Аль Капоне и декрет о «тунеядцах» Константин Скуратович


Интервью

Дмитрий Бондаренко: Возможно, смерть этого парня в Печах подтолкнет белорусов к действиям
Дмитрий Бондаренко: Возможно, смерть этого парня в Печах подтолкнет белорусов к действиям
Евгений Афнагель: Надо вместе спасать страну
Евгений Афнагель: Надо вместе спасать страну
Наталья Радина: В отличие от Милинкевича я верю в белорусский народ
Наталья Радина: В отличие от Милинкевича я верю в белорусский народ
Линас Линкявичюс: Островецкая АЭС - это экономическая «бомба»
Линас Линкявичюс: Островецкая АЭС - это экономическая «бомба»