Новый министр ресурсов ищет для Лукашенко золото и бриллианты 34 17.10.2017, 7:44

6,710

Андрей Худык

Лед тронулся, господа присяжные заседатели!

В то время как узбеки собирают хлопок для блага родины, белорусы слушают медовые речи нового министра природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Запасы нефти вырастут на 3 млн тонн, найдутся новые месторождения калийных солей, янтаря, базальта и урана. Не поскупится белорусская земля и на золото с алмазами! Андрей Худык поделился своими соображениями с журналистами. Его предшественник тоже обещал золотые горы и нефтяные реки, но не успел сказку сделать былью – продержался на должности всего чуть более двух лет, говорится в репортаже «Белсата».

Назначенному месяц назад министру природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрею Худыку, правитель Беларуси сразу же очертил главные задачи на новом посту. И напомнил о некомпетентности предшественника чиновника.

«Бывшему министру была поставлена серъезнейшая задача по природным ресурсам. Что мы знаем о нашей стране? То, что на поверхности – мы видим, а вот что там – под землей – не все. Поэтому, ваша задача разобраться, что там, под землей», – заявил 14 сентября Лукашенко.

И вот через месяц после этих наставлений министр рассказал, что под белорусской землей стоит поискать и золото и алмазы и даже уран. Ну, а по черному золоту даже план есть.

«К 2020 году прирост запасов нефти составит 3 миллиона тонн и будут выявлены новые участки, перспективные для добычи углеводородного сырья», – заявил министр Андрей Худык.

Нефтяной план, по мнению экспертов, вполне реальный. Другое дело, что рост запасов совсем не означает увеличения объемов добычи, на что также надеется чиновник. Реалистичную задачу, которую следовало бы поставить министерству, озвучивает обозреватель интернет-издания «Белрынок» Татьяна Маненок:

«Не допустить снижения добычи нефти, а по возможности хотя бы немного увеличить. Существенно увеличить – вряд ли возможно. Даже 5 тыс. тонн – это было бы прекрасно, но задача стоит хотя бы удержать существующий уровень».

Задача для белорусских нефтяников на этот год – добыть 1,645 млн тонн черного золота. Но это цели внутри самого министерства. Властная вертикаль же требует куда более ярких результатов. Про них в середине прошлого года говорил Лукашенко:

«Найти то в нашей матушке-земле, о чем трудно даже сегодня представить. Докажите, что там в земле этого нет. Пока никто этого не доказал».

Требовал Лукашенко у предыдущего министра Андрея Ковхуто, буквально за месяц до его отставки. Чиновник пытался выполнить эту задачу и докладывал об открытии целого ряда новых нефтяных месторождений. Но по мнению Следственного комитета, поиски велись скорее в министерских отчетах, а не на земле, и сотни тысяч выделенных бюджетом долларов были потрачены впустую. Вот теперь и очередной министр обещает горы полезных ископаемых. Сколько он продержится на новой должности?

Ситуацию комментирует философ и политический обозреватель Владимир Мацкевич:

«Министры-лузеры у нас живут очень долго, да и не только министры – вот посмотрите на Мясниковича. Человек и при Кебиче был заместителем премьера, и при Лукашенко несколько раз занимал высокие должности. За десятилетия человек так и не поумнел, но ведь держится наверху. В наше время, при нашем режиме от человека ожидают не результатов, а обещаний и послушания».

Но получается порочный круг. Белорусский правитель, назначая очередного высокого чиновника, сталкивается с реальностью и заявляет к примеру:

«Я просто не верю, просто не верю, что у нас нет больших объемов нефти и что в наших недрах отсутствует газ».

Желающий остаться на должности чиновник рапортует об успехах и, как сегодняшний руководитель ведомства, строит перспективы о добыче сланцевого газа, ну а через пару лет уже под него копает Следственный комитет.