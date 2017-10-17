Почему отстранили от должностей руководство ОАЦ? 12 17.10.2017, 11:57

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Сергей Шпегун (слева) и глава КГБ Валерий Вакульчик

Увольнение пока официально не прокомментировано.

Увольнение Александром Лукашенко руководства Оперативно-аналитического центра - наиболее закрытого силового ведомства, пока официально не прокомментировано. По словам Лукашенко, в этом решении имел значение коррупционный фактор, передает «Радыё Рацыя».

Свои версии о причинах снятия с должностей ОАЦ Алексея Шпегуна, Геннадия Белкова и Константина Шульгана, выразил эксперта по праву в интернете Олег Калинков:

- Все граждане Республики Беларусь знают, что для того, чтобы заключить договор на услуги электросвязи, интернета или мобильного оператора, нужно пойти и сделать это лично. Здесь получается, что в Беларуси взламывают платежные банковские системы, получают анонимный доступ к интернету для совершения преступлений связанных с наркоторговлей, отмыванием денежных средств. Отмывание денег за наркотики - это только часть проблемы, которые развелись среди обменников в интернете.

Согласно выводу, которые делались из фактов противоправных действий собственниками преступных сайтов, платежных систем, которые обслуживали неидентифицированных лиц, Оперативно-аналитический центр, как регулятор правовых отношений, свою функцию не выполнял, либо выполнял плохо, заключает эксперт Олег Калинков.

В обход законодательства некоторые сайты в Беларуси представляли услуги анонимности и даже заключали договора на расстоянии.