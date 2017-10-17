Re1ikt снял клип о мистике в белорусской литературе 17.10.2017, 13:13

Минская рок-группа Re1ikt представила музыкальное видео «Пра чорныя вочы».

Клип снят к композиции, созданной по рассказу репрессированного в 1937 году белорусского писателя Михася Зарецкого в рамках художественного проекта интернет-портала TuzinFM «(Не)расстраляная паэзія», пишет tut.by.

В кадре можно увидеть уникальные архивные документы: старые фотографии, изображения книжных переплетов, справку о реабилитации.

— Мы не хотели делать какую-то постановку, снимать романтическую историю, а решили продемонстрировать свидетельства жизни писателей, вычеркнутых из памяти людей: что издавались книги, что люди восхищались этой литературой, — говорит лидер группы Re1ikt барабанщик Александр Демиденко.

Долгое время Михась Зарецкий — автор ряда психологически рассказов, пьес, повести «Голы звер», романов «Сцежкі-дарожкі» и «Вязьмо» — оставался настоящим литературным призраком. Многие рукописи Зарецкого погибли, в частности, историческая драма «Рагнеда» и продолжение романа «Крывічы». По этой причине музыкантам даже пришлось обращаться в архив, чтобы найти хотя бы какие-то материалы. Между тем, в 20-е годы прошлого века Зарецкий был литературной звездой — его произведения пользовались большим спросом, а острые выступления в прессе живо обсуждались.

Концертная презентация проекта «(Не)расстраляная паэзія», в котором вместе с Re1ikt поучаствовали группы Vuraj, TonqiXod, Dzieciuki, Akute, Naka, а также Vinsent, Катерина Водоносова, Змитер Войтюшкевич, Павел Аракелян, Лявон Вольский, состоится в столичном клубе «Брюгге» 29 октября.