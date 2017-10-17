Беларусь попросила у ООН больше денег для «реализации плана по правам человека» 30 17.10.2017, 14:23

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При этом спецдокладчика ООН власти Беларуси не признают.

Представитель белорусского Министерства иностранных дел Андрей Таранда 16 октября заявил Верховному комиссару ООН по правам человека, что Беларусь призывает его управление расширить представление международной технической помощи для содействия в реализации национального плана по правам человека. Об этом передает «Радыё Свабода».

Андрей Таранда отметил, что мониторинговая функция управления Верховного комиссара будет иметь практический эффект, если будет иметь «непредвзятый и неполитизированный характер», поэтому призвал опираться на специальные тематические процедуры, договорные органы по правам человека и универсальный периодический обзор Совета ООН по правам человека. Он «с удовлетворением отметил многолетнее плодотворное сотрудничество» Беларуси и управления в области противодействия торговле людьми и выразил надежду на будущее сотрудничество в других областях правозащитной тематики.

Первый Национальный план по правам человека был принят в Беларуси в октябре 2016 года. Правозащитники критиковали его: нет конкретики и пунктов, принципиальных для правозащитных организаций. Они предлагали доработать план, чтобы он стал действительно эффективным.

Белорусские власти тем временем сопротивлялись продолжению мандата специального докладчика ООН по правам человека в Беларуси, но мандат Миклоша Харашти продолжили, несмотря на протесты официального Минска. Харашти последовательно критиковал длинный ряд нарушений прав человека в Беларуси.