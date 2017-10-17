По делу Александра Коржича в Печах возбудили десять уголовных дел 47 17.10.2017, 16:25

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Александр Коржич

(Обновлено) В числе подозреваемых – семь сержантов, старшина роты и два офицера.

Во вторник Следственный комитет сделал заявление, что принял к производству уголовное дело по смерти солдата из Печей Александра Коржича. В числе подозреваемых семь сержантов, старшина роты и два офицера. Все они заключены под стражу.

— Возбуждено 8 уголовных дел в отношении 8 военнослужащих по ст. 443, 455, 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь, — отмечается в официальном сообщении СК.

Военнослужащих подозревают в дедовщине, злоупотреблении властью и мошенничестве. СК обещает дать правовую оценку бездействию вышестоящих командиров. В настоящий момент в числе подозреваемых 7 сержантов и старшина роты. Все они заключены под стражу, им будет предъявлено обвинение.

— Пять сержантов задержаны 13 и 14 октября по подозрению в применении физического насилия в отношении подчиненных курсантов и систематическом получении от них сигарет и продуктов питания. Их действия квалифицированы по ч. 2 ст. 455 Уголовного кодекса Республики Беларусь, — говорят в Следственном комитете.

Расследование уголовного дела по гибели 21-летнего Саши Коржича продолжается.

Напомним, Центральный аппарат СК недавно возобновил дело по гибели другого солдата, 25-летнего Артема Бастюка, который служил в Борисове. Оно по-прежнему находится в производству УСК по Минской области, однако передано другому следователю.

По данным следствия, командир роты, старший лейтенант, 1994 года рождения, и его заместитель, капитан, 1989 года рождения, достоверно зная о совершении прапорщиком преступления в отношении Александра Коржича, умышленно бездействовали с целью создания видимости благополучия в подразделении перед вышестоящим командованием. Офицеры не желали принимать меры по поддержанию внутреннего порядка с целью минимизации своей служебной нагрузки.

После того как Коржич в соответствии с приказом командира войсковой части числился прибывшим из медицинской роты, 23-летний командир роты не интересовался местом фактического нахождения рядового. При этом, в соответствии со ст. 131 Устава внутренней службы Вооруженных Сил Республики Беларусь, командир роты был обязан, в том числе, вести учет личного состава роты и поддерживать воинскую дисциплину. В соответствии же со ст. 133 устава заместитель командира роты по идеологической работе был обязан принимать эффективные меры по предупреждению правонарушений, а также отвечал за морально-психологическое состояние личного состава.