10 фотографий удивительной осени в Минске 2 17.10.2017, 17:49

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Какой минчане видят осень-2017?

Если лето-2017 не было похоже на нормальное лето, то осень в этом году образцово-показательная. Везде желто-оранжевые деревья, иногда выглядывает солнце, температура почти не опускается ниже +10. Сказка! Сайт kp.by посмотрел, какой эту осень видят пользователи соцсетей.

1. Оксимирон - второй Пушкин.

2. Все в парки, там сейчас красота!

3. А это просто вау!

4. Травка зеленая, а листья - желтые!

5. Сквер у Оперного театра. Вид - открыточный!

6. Самые фотогеничные листья - кленовые.

7. Пушкин был бы доволен.

8. Панядзелак? Не, не чулi!

9. Ого, вот это листья!

10. Осень чудесная.