10 фотографий удивительной осени в Минске

10 фотографий удивительной осени в Минске2
- 17.10.2017, 17:49
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Какой минчане видят осень-2017?
Если лето-2017 не было похоже на нормальное лето, то осень в этом году образцово-показательная. Везде желто-оранжевые деревья, иногда выглядывает солнце, температура почти не опускается ниже +10. Сказка! Сайт kp.by посмотрел, какой эту осень видят пользователи соцсетей.
1. Оксимирон - второй Пушкин.
2. Все в парки, там сейчас красота!
3. А это просто вау!
4. Травка зеленая, а листья - желтые!
5. Сквер у Оперного театра. Вид - открыточный!
6. Самые фотогеничные листья - кленовые.
7. Пушкин был бы доволен.
8. Панядзелак? Не, не чулi!
9. Ого, вот это листья!
10. Осень чудесная.