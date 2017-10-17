Владимир Некляев: За все в нашей стране должен ответить «генералиссимус» 2 17.10.2017, 22:55

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Фото: svaboda.org

Главным виновником случившегося в Печах является «главнокомандующий» Лукашенко.

Об этом на своей странице в «Фейсбуке» написал один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Владимир Некляев.

«Из-за смерти солдата Александра Коржича кто-то набросился на сержантов, кто-то на прапорщиков, кто-то на генералов из министерства обороны... И почему-то все забыли, что главнокомандующим белорусскими вооруженными силами в звании генералиссимуса (которое, судя по парадным погонах, он сам себе присвоил) является Александр Лукашенко.

Он не раз повторял то, что сказал после Площади 2010 года: «В этой стране за все отвечаю я!» Так вот смерть солдата Коржича - как раз тот случай...

Но это еще не все. И даже то, что вскрылось в белорусской армии из-за насильственной смерти Коржича, тоже не все. Дедовщина же не только в армии. Она в полицейской стране, которой руководит «генералиссимус», в которой каждый «сержант» и «прапорщик», любой начальничек давит на того, кто под ним, не только вымогая, вырывая деньги, но и тыкая лицом в дерьмо, унижая человеческое достоинство. Сколько людей из-за это погибло, сколько покончило жизнь самоубийством? Сотни, тысячи? Кто подсчитал? И кто за это должен отвечать, если «за все в стране отвечаю я!»?

Министр обороны?

Сержанты с прапорщиками…», - написал Владимир Некляев.

Напомним, Марш рассерженных белорусов 2.0, который запланировал Белорусский Национальный Конгресс, начнется 21 октября в 14.00 на Октябрьской площади нашей столицы. Тематика акции – против обнищания народа и против беспредела в армии.