Владимир Некляев: За все в нашей стране должен ответить «генералиссимус»2
- 17.10.2017, 22:55
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Главным виновником случившегося в Печах является «главнокомандующий» Лукашенко.
Об этом на своей странице в «Фейсбуке» написал один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Владимир Некляев.
«Из-за смерти солдата Александра Коржича кто-то набросился на сержантов, кто-то на прапорщиков, кто-то на генералов из министерства обороны... И почему-то все забыли, что главнокомандующим белорусскими вооруженными силами в звании генералиссимуса (которое, судя по парадным погонах, он сам себе присвоил) является Александр Лукашенко.
Он не раз повторял то, что сказал после Площади 2010 года: «В этой стране за все отвечаю я!» Так вот смерть солдата Коржича - как раз тот случай...
Но это еще не все. И даже то, что вскрылось в белорусской армии из-за насильственной смерти Коржича, тоже не все. Дедовщина же не только в армии. Она в полицейской стране, которой руководит «генералиссимус», в которой каждый «сержант» и «прапорщик», любой начальничек давит на того, кто под ним, не только вымогая, вырывая деньги, но и тыкая лицом в дерьмо, унижая человеческое достоинство. Сколько людей из-за это погибло, сколько покончило жизнь самоубийством? Сотни, тысячи? Кто подсчитал? И кто за это должен отвечать, если «за все в стране отвечаю я!»?
Министр обороны?
Сержанты с прапорщиками…», - написал Владимир Некляев.
Напомним, Марш рассерженных белорусов 2.0, который запланировал Белорусский Национальный Конгресс, начнется 21 октября в 14.00 на Октябрьской площади нашей столицы. Тематика акции – против обнищания народа и против беспредела в армии.