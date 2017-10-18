Березинский о назначении Криушенко: Федерации нужен был ручной тренер – она его получила 1 18.10.2017, 10:14

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Игорь Криушенко

Фото с сайта offside.by

Зато теперь появился доступ не только в столовую, но и в раздевалку.

Руководитель Tribuna.com Максим Березинский поделился мнением в разговоре с «БелГазетой» о положении дел в сборной Беларуси.

- То, что сборная Беларуси в последних двух матчах против голландцев и французов показала неплохую игру, оправдывает как-то последнее место в группе?

– У сборной регулярно случались финишные отрезки, которые давали определенную надежду. При Кондратьеве хорошо смотрелись с той же Францией, достойно проиграли Испании, до этого при Штанге обыгрывали Голландию. Это стандартная практика, когда сборная теряет все шансы, с игроков спадают оковы, появляется игра. Другое дело, что в начале отбора, когда все соперники мотивированы и очки нужны всем, это куда-то пропадает.

Но это не отменяет того, что сейчас ребята собрались и после проваленных матчей с Люксембургом и Швецией выдали неплохой финиш, пусть и без набранных очков. При этом не могу сказать, что это внушает оптимизм: мол, мы достигли дна, оттолкнулись от него и дальше непременно пойдем вверх.

- Это самое позорное выступление сборной за всю историю?

– Если судить только по результату, то нет: мы в пятый раз при 12 попытках оказались на последнем месте в своей отборочной группе. Это привычная для нас позиция, которую мы занимали разными составами: Валентин Белькевич, Александр Хацкевич, Александр Глеб, Максим Ромащенко, Сергей Штанюк – все звезды белорусского футбола в разное время находились в сборной Беларуси, когда она оказывалась на дне таблицы.

Но этот цикл в придачу к негативному результату оказался одним из самых скандальных по различным параметрам. Мы уже слабо помним отбор, когда после поражения от Австрии со счетом 0:5 убирали Эдуарда Малофеева (было подозрение, что игроки «сливали» тренера), но сейчас, пожалуй, была самая отвратительная атмосфера в команде и вокруг нее за все годы.

Сначала случилась не совсем понятная отставка Александра Хацкевича, вскоре и вовсе состоится суд по претензиям Александра Николаевича к бывшему работодателю. Периодически случается, что клубы судятся со своими экс-тренерами, но чтобы такое происходило с федерацией, сходу подобных примеров и не вспомню. Это бросает легкую тень и на АБФФ, и на саму команду, что, безусловно, сказалось и на отношении к происходящему со стороны болельщиков – раньше такого безразличного отношения зрителей к сборной видеть не приходилось.

Можно посмотреть, сколько людей ходило на матчи, какие комментарии они оставляли после игр, чтобы понять, что в этом отношении мы достигли какой-то низшей точки. Поверить в то, что сборная может быть настолько неинтересна болельщикам, действительно сложно.

- Криушенко – тот тренер, который нужен сборной?

– Мне не очень нравится медийный образ, который в последнее время сложился у главных тренеров сборной. Хацкевич немного выбивался из этого ряда, но ни Кондратьеву, ни Криушенко, на мой взгляд, не хватает харизмы, чтобы занимать такую должность. К тому же у Криушенко и тренерский штаб подобран таким образом, что в нем нет харизматичных людей, которые добавляли какой-то статусности. Сборная всегда должна быть номером один по всем параметрам, но мы видим, что это не наш случай.

К сожалению, сборная уже почти не вызывает эмоций. Положительным неоткуда взяться, а отрицательные притупились. Жаль, что в АБФФ так до сих пор и не поняли особый статус национальной команды и не приложили усилия для того, чтобы все же наладить диалог с болельщиками.

Стоит ли оставлять Криушенко? Выбор по нему делался от безысходности, и не думаю, что за это время ситуация сильно поменялась и мы сможем рассчитывать на именитого иностранного тренера или на наших видных специалистов, которые на данный момент находятся при деле – Виктора Гончаренко, Леонида Кучука. Все остальные, кто находится в Беларуси и пребывает в творческом отпуске, вряд ли сильнее Криушенко. Скорее всего с учетом положительной тенденции, которая наметилась в игре сборной в двух последних матчах, Криушенко скорее всего оставят, и мы как обычно продолжим надеяться, что в следующем цикле дела уж точно пойдут на лад. Новых лиц в руководстве федерации не появилось, а, значит, и новых идей, как должны выглядеть сборная – тоже.

Продолжаем барахтаться. Зато теперь у отдельных руководителей появился доступ не только в столовую, но и в раздевалку. Что не лезет уж совсем ни в какие ворота. Федерации нужен был ручной тренер – она его получила. Думается, и поэтому тоже никаких перемен нас не ожидает.

Я, кстати, не понимаю тех, кто жалеет Криушенко, в частности, ссылаясь на то, что ему досталось не самое лучшее поколение. Не вижу причин его жалеть: он – взрослый мужик, который принимал решения, видя, какой состав и какие проблемы у этой команды, к тому же он сознательно шел на совмещение. Одну работу, в клубе, он уже потерял, и если вдруг останется без второй, – считайте, что это было заложено в стоимость билета. Все проблемы читались и были понятны еще весной, – сказал Березинский.