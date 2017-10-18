Патриот Андрей Дундуков: В этом году собирался взойти на Эльбрус 18.10.2017, 12:16

Андрей Дундуков

Как складывается жизнь одного из фигурантов «дела патриотов».

Фигурант «дела патриотов», отличник МЧС, турист-экстремал Андрей Дундуков только-только вернулся от врача. Поэтому первый вопрос belaruspartisan.org: проблемы со здоровьем – последствия заключения?

-Нет, проблемы со здоровьем – не последствия заключения, просто заболел.

- Как проходит адаптация к «жизни на свободе»?

- Я уже адаптировался к новым условиям. Меня ведь не уволили с работы, а просто перевели «в распоряжение начальника». Сейчас я просто работаю чуть иначе, - говорит Андрей Дундуков.

Спасатель отмечает, что заключение не сильно повлияло на семейную жизнь, во всяком случае, «сейчас все хорошо».

- Надо понимать, вы подсадили свою жену на белорусский язык?

- Что значит – подсадил? (смеется). Она давно разговаривает по-белорусски: к ней обращаются на белорусском языке, она тоже отвечает по-белорусски. Все зависит от ситуации. А я, напротив, на работе в основном пользуюсь русским языком, - говорит спасатель.

Большинство фигурантов «дела патриотов» знакомы давно: кто-то является родственником, кто-то старинный друг, поэтому естественно, что мы поддерживаем отношения.

Андрей Дундуков отмечает, что самое страшное во всей этой истории – власти поломали жизненные планы:

- Самое трудное в том, что нам запрещено свободно передвигаться: по Беларуси можно, но мы лишены права покидать пределы страны. А я в этом году собирался взойти на Эльбрус – многие планы нам просто поломали. Поэтому сейчас приходится искать новые увлечения, хобби – и такая ситуация у многих из нас. Ведь жизнь сводится не просто к тому, чтобы отработать рабочий день и вернуться в квартиру – и так каждый день, - подчеркнул Андрей Дундуков.

Андрей Дундуков отслужил срочную службу в ВДВ, с 2011 года работает спасателем в Министерстве по чрезвычайным ситуациям. Увлекается реконструкцией и экстремальным туризмом.

Напомним, все фигуранты «дела патриотов» находятся под подпиской о невыезде и под подпиской о неразглашении. В сентябре Следственный комитет продлил следствие по делу на два месяца. Периодически фигурантов уголовного дела вызывают на допросы, однако «прорыва» в уголовном деле не наблюдается.