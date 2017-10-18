Вопросы, которые стоит задать Лукашенко 22 18.10.2017, 17:50

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У белорусов за 23 года накопилось их достаточно много.

Третьеклассник Ваня из Могилева, создавший ютуб-канал для того, чтобы донести свои мысли и вопросы Лукашенко, с детской непосредственностью напомнил руководству страны о необходимости советоваться с народом перед принятием важных решений.

В качестве примера мальчик привел перманентные реформы в сфере образования,которые «обсуждают политики, министры и даже Лукашенко»:

— Но нас, школьников об этом не спрашивают. Мы что, не люди?

Пример могилевского школьника вдохновил «Салідарнасць» составить список громких инициатив властей, о которых те не посчитали нужным известить белорусов.

Строительство АЭС

О решении строить атомную электростанцию в стране, потерпевшей от одной из самых крупных техногенных катастроф ХХ столетия, белорусов известили постфактум. Эту инициативу часть общества встретила в штыки, опасаясь повторения чернобыльского опыта. Опасения эти подогреваются чередой происшествий с участием будущего реактора станции.

Европейские игры

Год назад белорусы узнали о том, что наша страна получила право провести у себя Европейские игры. Как у нас водится, спрашивать у граждан о целесообразности такого шага никто не стал.

Случилось это на фоне растущей безработицы и упавших до неприличия доходов белорусов. Стоит ли в таком случае главе государства — главному инициатору проведения спортивного состязания — удивляться тому, что «страна до сих пор не живет Играми».

Переименование проспектов

7 мая 2005 года Александр Лукашенко своим указом перреименовал сразу два столичных проспекта. Проспект Франциска Скорины стал проспектом Независимости, а проспект Машерова — Победителей.

У белорусов и тут не спросили их мнение. Впрочем, большинство предпочло показать властям свою фигу в кармане, проигнорировав немноголюдные акции протеста, устроенные оппозицией и гражднаскими активистами.

С особым цинизмом

В новейшей истории Беларуси есть случаи, когда заведомо непопулярные решения власти маскируют под «просьбы общественности». Таким образом станции метро «Площадь Независимости» вернули старое название «Площадь Ленина», за что якобы ратовали минские ветераны и пенсионеры. По просьбе жителя Голландии станцию метро «Раковская» переименовали в «Спортивную». Письмо таинственного голландца убедило чиновников Мингорисполкома тем, что первоначальное название может ассоциироваться у пассажиров подземки с онкологическими заболеваниями.

А год назад по «просьбе трудящихся» возле проходной МТЗ появился памятник Ленину.