CNN рассказала, как «повар Путина» связан с фабрикой троллей 1 18.10.2017, 18:09

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Американские следователи уверены, что компания Евгения Пригожина финансировала российскую «фабрику троллей».

Евгений Пригожин - российский олигарх, названный российской прессой "поваром" президента России Владимира Путина стоит за российкой "фабрикой троллей".

Об этом идет речь в расследовании CNN (перевод - nv.ua).

В 2002 году он подавал икру и трюфели президенту Джорджу Бушу во время саммита в Санкт-Петербурге. До этого он отремонтировал судно, которое стало самым эксклюзивным рестораном города.

Но его бизнес-империя расширилась далеко за пределы кухни. Американские следователи считают, что компания Пригожина финансировала российскую "фабрику троллей", которая использовала социальные сети для распространения поддельных новостей в ходе президентской кампании в 2016 году в США, сообщили несколько чиновников, проинформированных о расследовании. У одного из отделов "фабрики" особенной интригующее название и задачи: Департамент провокаций, целью которого был вброс фейковых новостей и создание социального раскола на Западе, согласно внутренним документам этой компании, полученным CNN.

Пригожин - один из самых близких приближенных Кремля. Его компания, вероятно, является главным спонсором базирующегося в Санкт-Петербурге Internet Research Agency (IRA), секретной технологической фирмы, согласно американским чиновникам и документам, с которыми ознакомилась CNN. Пригожин попал под санкции Минфина США в декабре 2016 года за финансовую поддержку российской военной оккупации украинских территорий. Две из его компаний, в том числе его предприятие в сфере общественного питания, также попали под санкции американского Минфина в этом году.

CNN проверила множество документов, попавших к журналистам из компаний Пригожина, которые содержат дополнительные доказательства его связей с фабрикой троллей.

По одному из контрактов IRA предоставлялись способы мониторинга социальных сетей и "система автоматизированного продвижения в поисковых системах".

Другие документы свидетельствуют, что ежемесячный бюджет IRA в 2013 году составлял около $1 млн, разделенных между отделами, занимавшимися деятельностью на русском языке и использованием соцсетей на английском.

Департамент провокаций предлагает такую задачу - "как мы создаем новости для достижения наших целей".

В другом документе показан контракт, составленный сотрудником Concord Management and Consulting - основного бизнеса Пригожина, базирующегося в Санкт-Петербурге. Контракт был на сумму 20 миллионов рублей (тогда $650 тысяч) на монтажные работы в IRA и был подписан гендиректором IRA.

Кроме того, отчеты компаний, просмотренные CNN, показывают, что впоследствии сотрудник Concord Consulting присоединился к IRA.

Несколько писем и звонков из CNN в Concord Consulting остались без ответа. IRA больше не существует.

Общеизвестно, что Пригожин следит за своим образом в интернете.

В прошлом году он подал 15 судебных исков против интернет-компании Yandex, используя российский закон, который обязывает интернет-поисковые системы удалять "незаконную, неточную или неактуальную информацию". Это дело было прекращено.

Internet Research Agency уже давно находится в центре внимания американских следователей.

Согласно рассекреченной оценке американской разведки, опубликованной в январе, "так называемое Internet Research Agency профессиональных троллей, расположенное в Санкт-Петербурге, вероятно финансировал близкий союзник Путина, имеющий связи с российской разведкой", хотя имя Пригожина прямо не называется.

У Пригожина красочное прошлое. По данным российских СМИ, он провел девять лет в тюрьме в 1980-х годах за мошенничество и грабеж. После освобождения он занялся ресторанным бизнесом - отремонтировал судно и открыл Новый остров, один из полудюжины высококлассных ресторанов, которыми он владеет в Санкт-Петербурге. Путин обратился к нему, чтобы заказать обслуживание вечеринок по случаю дня рождения и обеды с приглашенными лидерами, в том числе президентом Бушем и Жаком Шираком из Франции. В заголовке The Moscow Times Пригожин назван "личным поваром Путина".

Пригожин впоследствии выиграл выгодные контракты на поставку еды для школ и российской армии. Он сопровождал Путина на своем новом заводе по переработке пищевых продуктов в 2010 году. К тому времени он был очень сильным кремлевским инсайдером с растущей коммерческой империей.

Происхождение IRA

Internet Research Agency базировалось на улице Савушкина, 55 в Санкт-Петербурге до того, как оно официально прекратило деятельность 28 декабря 2016 года. Однако журналист-расследователь Андрей Захаров, работающий на медиагруппу РБК, утверждает, что его работа продолжается.

"У них много юридических лиц, - говорит Захаров, - и они до сих пор, я думаю, меняют их каждый год или каждые два года".

Регистрационные данные компаний, полученные CNN, подтверждают это. Другая компания на Савушкина, 55 - это Главсеть, имя генерального директора которой совпадает с именем босса IRA. имя также совпадает с именем бывшего главы полиции Санкт-Петербурга.

CNN пыталась связаться с руководством Главсети, но безуспешно.

Главсеть официально специализируется на "создании и использовании баз данных и информационных ресурсов", а также "разработке программного обеспечения, рекламных услугах и услугах по размещению информации". Она была зарегистрирована в реестре российских юридических лиц в феврале 2015 года.

Через некоторое время она начала разыскивать сотрудников на сайте для размещения вакансий (hh.ru). В одной из размещенных вакансий на должность копирайтера указывалось, что работа связана с "написанием разнообразных текстов для интернета и контента для социальных сетей". В вакансии предлагалась заработная плата в размере 30 тысяч рублей (в то время немного больше $500) и упоминалось, что опыт работы не является необходимым условием. Согласно сообщению, новые сотрудники будут работать с командой "молодых коллег-энтузиастов" в "удобном и стильном офисе".

Это не совпадает с тем, как Людмила Савчук вспоминает IRA, где она проработала два месяца в 2015 году. Она рассказала CNN, что система пропускных карт ограничивала доступ к другим этажам, а сотрудники всегда находились под видеонаблюдением.

"Сотрудникам не разрешают разговаривать друг с другом", - сказала она.

Савчук говорит, что, по ее оценкам, сейчас "на улице Савушкина работает около 1000 человек, и это всего лишь одно здание". Она считает, что другие сотрудники работают удаленно.

Другой бывший сотрудник, опрошенный анонимно независимой российской телевизионной сетью RAIN на этой неделе, сказал: "Была цель - повлиять на мнения, вести дискуссию ... Был стратегический документ. Необходимо было знать все основные проблемы Соединенных Штатов Америки. Налоговые проблемы, проблема геев, сексуальных меньшинств, оружия".

"Бывший сотрудник сказал, что задача состояла в том, чтобы "самому подключиться к спору, чтобы его разжечь, попытаться раскачать лодку". Он привел пример: "Надо было написать, что содомия - это грех. Это всегда даст вам пару дюжин лайков".

Он сказал, что IRA заставляла своих сотрудников смотреть американский сериал Карточный домик, чтобы улучшить их английский.

Не так уж непохоже на вымышленный Белый Дом Фрэнка Андервуда, Савчук говорит: "Атмосфера там напоминала мне какой-то антиутопический ГУЛАГ".