Собчак откажется от президентских амбиций в случае регистрации Навального 9 18.10.2017, 20:26

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Алексей Навальный

Российская ведущая заявила, что считает Навального «своим соратником и другом».

Ксения Собчак заявила, что в случае регистрации Алексея Навального в качестве кандидата в президенты России готова «обсуждать с ним возможные варианты событий вплоть до снятия своей кандидатуры». Она сказала об этом в эфире «Дожде», посвященном ее объявлению о планах участвовать в выборах.

«Есть варианты того, что если он будет зарегистрирован, мы с ним обсудим этот момент, мы с ним поговорим, [и] я снимусь в его пользу. Для меня это важный момент. Я не буду разбивать единый демократический фронт», — сказала она.

«Я его считаю своим соратником и другом. Я не выступаю против его позиции. Я считаю, что то, что он делает, очень важно для страны», — заявила Собчак.

18 октября Ксения Собчак официально объявила о планах участвовать в президентских выборах 2018 года. Слухи об этом начались в сентября, после публикации «Ведомостей» о планах Кремля сделать «спарринг-партнером основного кандидата» Владимира Путина на этих выборах женщину — например, Собчак.

Алексей Навальный осудил возможное выдвижение Собчак, заявив, что Кремлю нужен «карикатурный либеральный кандидат». Сам он объявил о планах баллотироваться в президенты в конце 2016 года и с тех пор ведет активную кампанию. Центризбирком заявлял, что не будет его регистрировать из-за судимости.