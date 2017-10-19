«Сын выбрал службу по уставу» 25 19.10.2017, 11:33

9,402

Родные Артема Бастюка впервые рассказывают подробности дела о гибели сына.

«Мы полгода молчали. Шло следствие, были большие надежды. Потому что множество нарушений следствие выявило, - говорит «Радыё Свабода» мать Артема Бастюка Татьяна. - Мы ждали. Не давали интервью. У нас были надежды, что дело дойдет до суда и виновных накажут».

«Сам пошел в армию»

Инженер-программист Артем Бастюк попал в армию в возрасте 25 лет. Минчанин, волонтер «Красного креста», донор. Закончил университет, получил диплом и уже через несколько месяцев пошел служить в часть № 25849, что в Борисове. Первый месяц нареканий на службу не было. На так называемом карантине были солдаты одного возраста, старших к ним не подпускали, сержанты себя также вели прилично.

«Артем сам пошел в армию. Закончил университет и сказал, что пойдет служить. Не хотел прятаться от военкомата, - говорит мать Татьяна. - Много вариантов было не идти в армию. В аспирантуру или еще что. Да хоть откупиться, это же не секрет, что такое возможно».

О том, что у сына начались проблемы на службе, родные впервые узнали примерно через месяц после призыва. Артем признался, что старшие поставили перед выбором - служить по уставу либо так, как у них принято. «Артем выбрал службу по уставу. Другие согласились подчиняться, а он не хотел», - говорят родные.

По словам матери, после этого Артем начал рассказывать о вымогании со стороны старослужащих. Говорил, что заставляли покупать им продукты и сигареты, опрокидывали ночью кровать вместе с тем, кто на ней спал, всячески унижали. Заставляли сотни раз отжиматься от пола, не давали спать.

В какой-то момент Бастюки не выдержали и поехали в часть на разговор с командиром. Он встретился с ними, пригласил в кабинет Артема, записал имена и фамилии тех, кто издевался из молодых солдат. Пообещал разобраться и попрощался с родителями.

«Сказал, что все будет хорошо. А в материалах дела написано, что он даже никому из подчиненных ничего не говорил», - рассказывает Татьяна Бастюк. Добавляет, что грозила руководству части жалобами в прокуратуру. Позже Артем звонил и просил не писать никуда.

«Теперь я понимаю, что это кто-то над ним стоял во время таких звонков, что его заставляли звонить и просить меня молчать», - говорит Татьяна Бастюк. Последний раз с сыном она разговаривала по телефону вечером 30 марта. «Он позвонил. Фоном шли какие-то крики непонятные. Сказал, что любит нас. Потом разговор прервался, - вспоминает Татьяна. - Мы сразу же набрали командиру части, рассказали об этом. Он успокаивал, пообещал разобраться».

Из части Бастюкам перезвонили утром 31 марта. Сказали, что Артем повесился, а тело привезут через неделю, потому что необходимы длительные экспертизы. Привезли уже на следующий день, быстро организовали похороны.

«Нам нужно было сразу отдать тело на независимую экспертизу. Зафиксировать все. Мы этого не сделали и теперь очень сожалеем, - говорит тетя Артема Бастюка Светлана. - У него на шее была очень тонкая полоска. Как будто бы кто-то шнуром душил или чем-то таким».

Перед погребением произошла еще одна неожиданная вещь. «Уже после новости о смерти Артема, в час ночи, нам позвонила его однокурсница, еще с колледжа. Начала рассказывать что-то про его непонятное состояние, о странице Артема в социальных сетях, - говорит тетя покойного Мария. - Мы расспрашивали ее, зачем это все, зачем так поздно звонить. А потом трубку взял политрук из части, представляете? Тоже что-то говорил про суицидальное настроение. Вот что это такое было?»

Ремонт на месте смерти

Обстоятельства смерти сына вызывают у Бастюков много вопросов. Сначала им говорили, что Артем повесился, стоя на коленях на полу одного из ангаров. Позже - что он в том же ангаре залез на автомобиль и повесился, привязав шнур к потолку. Неизвестно также, что он делал один на территории ангара. Как раз в тот день все его товарищи по службе были совсем на другом объекте, ремонтировали мост. «Как так получилось, что Артем где-то был один? Этого не может быть в армии, никогда одного молодого солдата не отпустят. Сержант рядом должен был быть либо еще кто-то. Что он делал в том ангаре вообще?» - спрашивают друзья Артема.

От следователя семья Бастюков узнала, что проведение следственных действий на территории ангара, где был найден повешенным их сын, сильно усложнилось. Всего через несколько дней после трагедии в ангаре сделали ремонт, перекрасили стены и даже автомобиль, который Артем Бастюк якобы использовал для самоубийства. «Зачем это было делать? Зачем понадобился настолько срочный ремонт?», - задают вопросы родные Артема.

Вскоре после Артема смерти командира части перевели на другое место службы. Татьяна Бастюк рассказывает, что с ним она встретилась в день очной ставки. «Прошел мимо, даже не поздоровался... На очной ставке командир не отрицал, что мы приезжали с мужем перед смертью сына. Но сказал, что не помнит, записывал ли указанные Артемом фамилии. Что сейчас работает на новом месте и записи, если и были, могли остаться в части и потеряться».

Мать погибшего солдата также добавляет, что следователю не дали как следует опросить старослужащих, на которых жаловался сын. «Следователь опрашивал тех сослуживцев, на которых жаловался Артем. Но они все отрицали. Ему тоже не дали опросить сержантов на полиграфе. То разведка запретила, то сам Следственный комитет», - говорит Татьяна Бастюк.

Понимая, что следствие может закончиться ничем, Бастюки решили самостоятельно опросить бывших сослуживцев, которые демобилизовались после сына смерти. «Некоторые из них даже приезжали на похороны. Так вот они категорически отказались разговаривать, - говорит Татьяна Бастюк. - Сказали, что пока идет следствие, мы можем даже не подходить, ничего нам не скажут. Теперь, когда следствие было завершено, муж снова пытался поговорить. Они снова категорически отказались. Значит, есть что-то, раз они так боятся разговаривать. Все до сих пор скрывают. Конечно, они тогда были «дедами», могут что-то скрывать».

Встреча с министром обороны, закрытие и возобновление дела

«После смерти сына мы позвонили в приемную министра обороны, сказали, что вот такой случай, - говорит Татьяна. - Что хотим попасть на прием к министру. Нас записали, назначили дату. Во время приема Андрей Равков был не один. Еще человек 15 или 20 было. Записывали наш разговор. Мы все рассказали о том, что там творится. Что нужно прекратить это. Он пообещал все сделать. Пообещал дело до конца довести. Сказал, чтобы мы не беспокоились. А через полгода дело закрыли».

13 октября адвокат сообщил Бастюкам, что дело о смерти их сына закрыто. Новость стала для них шоком. «Мы были убеждены, что виновных найдут. Семь экспертиз провели, и ни одна не могла засвидетельствовать, что это был суицид, понимаете? Семь экспертиз. Если бы они имели за что зацепиться, они бы это сделали. Но ни одна из них не доказала, что Артем повесился самостоятельно», - говорит тетя погибшего солдата Мария.

Родные Артема Бастюка убеждены, что следователю мешали вести дело. Мать Татьяна рассказывает, что он иногда вел себя странно. «Я уверена, что следователю мешали вести дело, - говорит она. - Были такие моменты, что он говорил о встрече с военнослужащими, которые служили вместе с Артемом. Про их показания. Я спрашивала, присоединит ли он эти показания к делу. Он говорил, что да. А потом, когда я в следующий раз приходила, просила посмотреть эти показания, он отрицал, что мне такое рассказывал».

Дело о смерти Артема Бастюка восстановили так же неожиданно, как и закрыли. «Центральный аппарат изучил материалы дела и принял решение его восстановить», - сказал журналистам официальный представитель Следственного комитета Сергей Кабакович. Случилось это через четыре дня после его закрытия. «Думаю, это связано с делом Александра Коржича и с тем, что его родные не стали молчать. Только по этой причине дело о смерти Артема восстановили», - убеждены родственники Бастюка.

«Мы не хотим, чтобы Артема считали самоубийцей»

Возобновление следствия дало родным Артема Бастюка надежду на то, что смерть сына расследуют как следует. «Они хотят сделать его самоубийцей. Выставить его в таком свете. Но мы убеждены, что это было убийство. И хотим, чтобы следствие выяснило правду, чтобы виновные в его смерти были наказаны», - говорит тетя погибшего солдата Светлана.

Пока новый следователь, назначенный Центральным аппаратом СК, с семьей Бастюков не связывался. Но они готовы повторить свои показания, данные во время первого расследования. В семье хранят имена и фамилии старослужащих, которые называл им сын. А также данные его сослуживцев, сержантов и командиров. Татьяна говорит, что если расследование закончится ничем, она будет обращаться в международные инстанции. «Мы готовы даже на эксгумацию тела Артема. Это все не может продолжаться, надо прекратить смерти солдат в армии», - говорит она.

«Знаете, нам даже разрешили в приходе отпеть Артема. Обычно самоубийц ведь не отпевают. Мы не верим, что он мог сам уйти из жизни. Ему помогли это сделать», - говорит тетя Артема Светлана.