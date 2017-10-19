Лукашенко: У меня есть долг перед Фиделем 48 19.10.2017, 11:55

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Фото: Reuters

Диктатор решил проведать Фиделя Кастро.

Лукашенко рассчитывает в ближайшее время совершить визит на Кубу. Об этом диктатор заявил 19 октября на встрече с послом Кубы Херардо Суаресом Альваресом, который завершает свою дипломатическую миссию в Беларуси, передает БелТА.

«Просил бы вас очень передать моему другу Раулю (председатель Государственного совета и Совета министров Кубы Рауль Кастро. — Прим. ред.) самые теплые пожелания. Я думаю, что мне удастся в ближайшее время побывать на Кубе. У меня есть долг перед Фиделем. Я должен побывать у него на могиле».

По словам президента, визит должен способствовать актуализации тематики двусторонних отношений. «Но вы должны всегда знать — если Беларусь чем-то может помочь и что-то сделать для Кубы, мы всегда открыты и готовы это сделать», — подчеркнул правитель.

«У нас установились неплохие отношения в сфере экономики. В политике у нас вообще нет никаких проблем. У нас единые взгляды на мировую повестку дня. Практически нет расхождений по вопросам, которые в нее входят», — отметил белорусский диктатор.