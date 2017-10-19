Как выбирали еврейскую Мисс Гродно-1929 19.10.2017, 13:35

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В 1920-1930-х еврейская община Гродно жила насыщенной жизнью.

Исторический экскурс Рут Маркус по событиям из жизни еврейской общины Гродно в межвоенный период опубликовало издание

hrodna.life.

Что такое пурим

Пурим – еврейский праздник, ежегодно отмечаемый в 14-й день еврейского месяца Адар. Правда, во времена библейского Иисуса Навина в городах, которые были окружены защитной стеной, Пурим отмечался 15-го Адара, и сегодня в Иерусалиме (и только там) Пурим празднуется 15-го.

История праздника Пурим описана в библейской Книге Эстер. Согласно ей, «злой Аман», который был правой рукой короля Ахашвероша/Артаксеркса в Персии, замышлял убить всех евреев в Персидской империи. Однако планы Амана были сорваны при помощи Мардохея-еврея и его кузины Эстер, которая стала женой короля и царицей Персии.

Царица Эстер

Праздник Пурим напоминает о спасении еврейского народа от всех тех, кто замышлял убить евреев. Среди традиций этого праздника - чтение Книги Эстер в синагогах. Люди отправляют семье и друзьям посылки с подарками в виде еды и напитков, дарят подарки бедным и нуждающимся людям, а также пьют вино и едят праздничные блюда. Пурим празднуется в духе большой радости. Обычно принято одеваться в специальные костюмы, которые создаются для того, чтобы быть похожим на кого-то другого.

В этом году за несколько недель до праздника Пурим (который отмечался 13 (14) марта 2017 года) мне стало интересно узнать, как этот праздник отмечался в Гродненской еврейской общине до Второй мировой войны. Ведь моя семья по линии отца до войны жила в Гродно и Лунно. Я просмотрела несколько старых газет «Grodner Moment / Express» и «Grodner Leben», доступных на сайте Национальной библиотеки Израиля.

Ежедневная газета «Grodner Moment» начала выходить 5 сентября 1924 года и продолжала публиковаться до начала Второй мировой войны, за исключением периода с 1928 по 1931 год, когда его заменил «Unzer Grodner Express». Ежедневник "Grodner Lebn" выходил в период с 1938 по август 1939 года.

«Еврейская Мисс Гродно» - конкурс красоты 1929 года «Королева Эсфирь»

Согласно гражданскому календарю, в 1929 году Пурим отмечался 26 марта. Согласно нескольким объявлениям, опубликованным (на идиш) в марте 1929 года в газете «Grodner Express», конкурс красоты «Еврейская Мисс Гродно» - «Королева Есфирь» был тесно связано с празднованием Пурима.

10 марта 1929 года было объявлено, что в следующую субботу, 16 марта, в зале Тарбут (на Банковской, 8) будут отобраны и представлены шесть кандидаток на титул «Еврейская Мисс Гродно» – «Королева Эсфирь» и вице-мисс. Женщинам старше 18 лет, желающим принять участие в конкурсе красоты, нужно было сделать фотографии в студии профессионального фотографа Хомула (Доминиканская, 19, сегодня Советская, 15) и представить их в редакцию «Grodner Express» до 18.00 15 марта.

Женщины из окрестностей Гродно также допускались к участию в конкурсе. Фотографу Хомулу было поручено подготовить качественные художественные фотографии для выбора «Королевы Эсфирь».

Фотомастерская Израиля Хомула известна с 1917 г. до конца 1930-х годов

Фотомастерская Израиля Хомула известна с 1917 г. до конца 1930-х годов

14 марта 1929 года было объявлено, что презентацию шести кандидаток (в субботу 16 марта) возглавит господин Яцевлан. Презентация будет сопровождаться насыщенной развлекательной программой с музыкальным сопровождением, песнями, монологам, дуэтами и балетом.

19 марта 1929 года появилась информация, что 16 марта были отобраны восемь (вместо ранее заявленных шести) кандидаток. Фамилии претенденток: Станецка, Мараш, Запоровска, А. Любиц, Карасик, Софер, Непровска и Н. Елин. Коронация должна была состояться в субботу 23 марта и сопровождаться грандиозным парадом и салютом.

25 марта 1929 года газета сообщала, что Еврейской королевой красоты Гродно выбрали Станецку, а вице-мисс стала Анна Любиц.

мисс Станецка (справа) и мисс Анна Любиц (слева) («Grodner Express», 25 марта, 1929)

Я была поражена, когда увидела в газетах имена Яцевлана и Анны Любиц. Около десяти лет назад я общалась с несколькими потомками семьи Яцевлан из Гродно. Они жили в США и Канаде, и были тесно связаны с моей семьей Косовских из Гродно и Лунно.

Согласно моим записям, у Моши и Лии Косовских из Лунно была дочь по имени Малка (родилась в Лунно в 1874 году), которая вышла замуж за Шломо Яцевлана (родился в Соколке в 1871 году). Малка была старшей сестрой Виктора Косовского (Косова) - отца голливудской кинозвезды Сильвии Сидней.

Сильвия Сидней

Малка и Шломо Яцевланы жили в Гродно. У них было четыре сына и одна дочь, которые были внуками Моши Косовского, а также двоюродными братьями и сестрой Сильвии Сидней. До 1934 года члены семьи Яцевлан в разное время покинули Гродно и уехали в Америку.

Одного из сыновей Малки и Шломо Яцевланов звали Иуда (Юдель) (родился в 1896 году). Он женился на Анне Любиц (родилась в 1908 году), которая была косметологом в Гродно. Примерно в 1934 году Анна и Иуда переехали в Монреаль, а через несколько лет – в США. Иуда умер в 1977 году, Анна – в 1998 году.

К сожалению, десять лет назад, когда я общалась с двумя их внуками, я не знала, что в 1929 году Анна стала "Вице-мисс Королева Эсфирь".

Другие празднования Пурима в Гродно до войны

Празднования Пурима, в том числе танцы, музыку и костюмированные балы, организовывали в Гродно еврейские организации. Пурим проводили в еврейских школах: школьники наряжались в праздничные костюмы. Дети часто одевались в костюмы библейских персонажей (например, девочки - в Королеву Есфирь, мальчики - в Мардохея) или в костюмы любых других персонажей.

Пурим также проводился в помещениях еврейских молодежных организаций в Гродно.

Вот газетные объявления, посвященные празднованию Пурима в Гродно.

Девушки, одетые как Есфирь, были с короной на голове, в длинных платьях с вышитыми золотыми нитями и множеством слоев шелкового шифона, развевающегося по юбке. Мальчики, наряженные Мордехаем, были с большой золотой короной, в королевской одежде из сине-белых цветов и пурпурной мантии.

26 марта 1929 года на празднике Пурим состоялся костюмированный бал для детей в еврейской (реальной) гимназии (на Бонифратерской, 7). Программа включала в себя балет и танцы. Средства, собранные на балете, были пожертвованы нуждающимся студентам.

Grodner Express, 26 марта 1929 года

1 апреля 1929 года в зале Союза купцов (на Замковой, 5) состоялся детский костюмированный бал с песнями, танцами, декламацией, призами за лучшие костюмы и выбором королевы и короля бала. Костюмированный бал был организован организацией «TOZ» в Гродно.

Grodner Express, 1 Апреля 1929 года

У Зелика Райзера была Школа танцев, и он являлся преподавателем танцев в Гродно.

В 1930 году Пурим праздновали 14 марта. В этот день, в зале Союза купцов (на Замковой, 5), состоялся Пуримский вечер танцев. Также состоялся конкурс танцев, который возглавил господин З. Рейзер.

Grodner Express, 14 марта 1930 года

В 1931 году Пурим праздновали 3 марта. Женской сионистской организацией «WIZO», в зале Союза купцов (на Замковой, 5), был организован Пуримский базар в пользу «Еврейского фонда» (на иврите: «Керен Каемет л’Израиль»), и выставка с экспонатами из музея Эрец-Исраэль. В субботу, 28 февраля, состоялся концертный бал. На празднике Пурим (3 марта) в зале Союза торговцев состоялся бал-маскарад, на котором участники были в костюмах и масках.

Grodner Express, 20 и 27 февраля, 3 марта 1931 года

Общество «Тарбут» в городском театре организовало Пуримский бал. 3 марта 1931 года был проведен Пуримский бал для детей из детского сада и младших классов школы Тарбута (и их родителей). 4 марта состоялся Пуримский бал для студентов старших классов учебных заведений Тарбута. Программа состояла из: выступления хора Тарбутской школы, хора Еврейской учительской семинарии (90 человек), спектаклей, балета, гимнастики и музыки исполняемой детьми из детского сада.

Grodner Express, 27 февраля 1931 г.

Городской театр в межвоенное время

В 1932 году Пурим праздновали 22 марта. 19 марта женская организация «WIZO» организовала в зале Союза торговцев Пурим-базар и концертный бал. В средней школе «TSYSHO» (Центральная идишская школьная организация), которая находилась на Мостовой, 1, состоялся детский костюмированный бал. 22 марта женская организация «WIZO» организовала бал-маскарад, который назывался «Адлояда» и был проведен в зале Союза торговцев.

Также «Адлоядой», начиная с 1932 года, называли Пуримский костюмированный парад в Тель-Авиве.

Можно сделать вывод, что во время празднования Пурима в Гродно прошло много радостных мероприятий.

На фото: празднование Пурима в Гродно в молодежном движении «Хашомер Хацаир» (буквально: Молодежная гвардия), Группа «Хаяар» (буквально: Лес). Человек, стоящий с левой стороны (в белой рубашке), мой отец, Ицхак Элиашберг, который был руководителем группы. Фотография была сделана на празднике Пурим в 1931 году.

На фото: празднование Пурима в Гродно учащимися подготовительного класса Ешивы. Среди учеников Рафаэль Трильник одетый как солдат. Другие костюмы включают в себя несколько библейских персонажей. Фотография была сделана на празднике Пурим в 1932 году.

В 1939 году Пурим праздновали 5 марта. Я просмотрела старые еврейские газеты «Grodner Leben» с 28 февраля по 7 марта, но не нашла объявлений о празднованиях в Гродно. Однако, в бюллетене под названием «Ngohot» (по-польски: Brzaski, буквально: Рассветы), студентов гродненских школ Тарбута, который был опубликован в июне 1939 года, я нашла параграф, посвященный празднованию:

Традиционный Пуримский бал состоялся в учебных заведениях Тарбута (гимназия и лицей). Проводились соревнования для выбора самого красивого и оригинального костюма/маски, а также для выбора лучшей пьесы. Приз за первое место был вручен студенту в костюме «Еврейский иммигрант», второй - студенту в костюме «Вечный странствующий еврей», третий - учащемуся в костюме «Чемберлен». Лучшей пьесой выбрали «Город Лиштина», которую исполнили студенты III класса Тарбутской гимназии. Пьеса была основана на юмористической поэме «Кто знает город Лиштина», написанной известным еврейским поэтом Хаимом Нахманом Бяликом. Эта поэма об отдаленном еврейском местечке.