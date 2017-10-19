Минчанка: Я сделаю все, чтобы мой сын не попал в армию 10 19.10.2017, 15:42

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Прохожие на столичных улицах рассказали, что они думают о случившемся в Печах.

Александр Коржич - солдат срочной службы - был найден в петле в подвале в воинской части в Печах. Что происходит в армии и что нужно сделать, чтобы искоренить дедовщину?

- Я считаю, что это безобразие! - возмутилась в комментарии kp.by женщина в возрасте, с внучкой. - Должен все-таки быть контроль не только военных, но и тех же матерей. Думаю, что это не единичный случай, просто многие случаи не доводятся до смерти. А то получается, что матери растят, а потом дети погибают. Моему сыну далеко за сорок лет сейчас, он не служил по состоянию здоровья и, к счастью, у меня внучка, а не внук, значит, не придется служить.

- Виновато в случившемся командование, это даже без обсуждения, - говорит мужчина средних лет. - Командир должен обеспечить порядок и работу. Я тоже служил в армии, и подобные случаи были, конечно. Но все держалось на руководстве, на командовании. Если оно было крепким, то не было нарушений и неуставных взаимоотношений. А если было попустительство, то и такое случалось.

- Я постараюсь сделать все возможное, чтобы сын не пошел в армию, - сказала женщина, которая шла с сыном лет десяти. - Я думаю, что в случившемся виновато все-таки руководство. Руководство всегда знает, что происходит внизу. Они же не на небе, а участвуют в этом процессе тоже. И какие-то слухи доходят. Тем более родители парня жаловались, человек снимал деньги. Почему все так оставалось без внимания, не понятно. Мы очень сочувствуем и соболезнуем матери погибшего.

- Я думаю, тут шмат вінаватых, некага аднаго нельга назваць дакладна, - уверена девушка, которую мы встретили на проспекте Независимости. - Проста гэта ўсе адбылося, усе зразумелі, што ваенная сістэма ў Беларусі мае шмат хібаў, то бок трэба шукаць памылкі і выпраўляць сістэму цалкам, а не шукаць кагосьці аднаго вінаватага. Я лічу, што гэта група людзей - камандзіры, афіцэры, якія дапусцілі такое, давялі людзей да такога стану. Свайго сына я б, напэўна, у армію не адправіла. Я б не хацела, каб ён служыў мінавіта ў арміі, у частцы. Але ў прынцыпе, калі гэта будзе нейкая ваенная кафедра пры ўніверсітэце, - чаму б не.

- То, что случилось, это плохо. В этом виноваты солдаты, служба. Я сейчас призывник, и мне не хотелось бы идти служить в армию, - говорит парень. - Честно говоря, ни в какие бы войска не хотел. Лучше уже в милицию. И сына своего бы в армию не отдал, однозначно нет. Потому что это потерянные годы. Общался с теми, кто служил, рассказывают истории про то, как красили листья и траву.

- Конечно, виновата команда, которая там руководит, - прокомментировала ситуацию прохожая на улице Козлова. - Все зависит от командира: какой командир, такая и часть, такое и все. Поэтому неуставные отношения были, есть и останутся, но если командир соображает, что он делает и все это на позитиве, то солдаты слушаются и не вешаются. Человек вешается по каким-то определенным причинам - либо неуставные, либо девушка бросила. Но раз девушка не бросила, значит, неуставные, другого варианта просто нет. Я бы своего сына не отправила в армию. Я вообще считаю, что армия должна быть для тех, кто на это настроен. Как на работе, по контракту.