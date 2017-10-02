Правительство Каталонии предложило Мадриду переговоры 3 2.10.2017, 22:48

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Карлес Пучдемон

Фото: AFP

Карлес Пучдемон заявил, что стремится не к «травматическому» разрыву с Мадридом, а к «новому пониманию».

Глава каталонского правительства Карлес Пучдемон заявил, что не заинтересован в "травматическом" разрыве Каталонии с Испанией и предложил премьер-министру Испании Мариано Рахою переговоры под эгидой Евросоюза. Об этом он сказал на пресс-конференции, передает radiosvoboda.org.

Пучдемон заявил, что стремится не к "травматическому" разрыву с Мадридом, а к "новому пониманию".

По словам главы каталонского правительства, он еще не контактировал с центральным правительством Испании. Пучдемон призвал премьер-министра Испании Мариано Рахоя сообщить, поддерживает ли он переговоры о будущем Каталонии под эгидой Европейского союза.

Пучдемон считает, что референдум имеет законную силу, а его результат обязателен к исполнению. По его словам, вопрос о выходе Каталонии из состава Испании должен решить региональный парламент. Рахой назвал голосование в Каталонии незаконным.

Референдум о независимости Каталонии начался на фоне попыток полиции помешать проведению голосования. Полицейские захватывали избирательные бюллетени и урны. На некоторых участках полиция пыталась блокировать входы в здания. По данным СМИ, правоохранители, прибывшие из других регионов Испании, использовали против сторонников референдума резиновые пули. Пострадали около тысячи человек.

Сегодня правительство Каталонии опубликовало предварительные результаты референдума о независимости региона после обработки 99% бюллетеней: "за" независимость от Испании проголосовали 90,09% граждан автономного сообщества, "против" - 7,87%.