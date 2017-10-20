Украинский фанат - белорусам: Пытайтесь изменить что-то сейчас

Украинский фанат - белорусам: Пытайтесь изменить что-то сейчас2
- 20.10.2017, 9:10
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Фанат донецкого «Шахтера», участник АТО и кандидат исторических наук Виталий Овчаренко обратился к белорусам.
Обращение было сделано накануне Марша рассерженных белорусов 2.0, который пройдет в Минске 21 октября.
Charter97.org приводит текст обращения украинского фаната:
«Добрый день, Беларусь!
Меня зовут Виталий Овчаренко. Я родом из Донецка. Сейчас живу в Киеве и хотел бы обратиться к вам, нашим соседям.
Уважаемые белорусы! Не бойтесь выходить на площади. Не бойтесь выходить за свои ценности. Пытайтесь изменить что-то сейчас, чтобы через 10-15-20 лет вам не было мучительно больно. Не было мучительно больно от того, что вы не использовали те шансы, которые у вас были.
На ближайшие выходные у вас был очередной шанс показать власти, что вы — народ. Пытайтесь. Пытайтесь, и рано или поздно вы пробьете эту авторитарную стену. Жыве Беларусь! Слава Украине!»
Белорусско-украинская спортивная солидарность.