Украинский фанат - белорусам: Пытайтесь изменить что-то сейчас 2 20.10.2017, 9:10

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Фанат донецкого «Шахтера», участник АТО и кандидат исторических наук Виталий Овчаренко обратился к белорусам.

Обращение было сделано накануне Марша рассерженных белорусов 2.0, который пройдет в Минске 21 октября.

Charter97.org приводит текст обращения украинского фаната:

«Добрый день, Беларусь!

Меня зовут Виталий Овчаренко. Я родом из Донецка. Сейчас живу в Киеве и хотел бы обратиться к вам, нашим соседям.

Уважаемые белорусы! Не бойтесь выходить на площади. Не бойтесь выходить за свои ценности. Пытайтесь изменить что-то сейчас, чтобы через 10-15-20 лет вам не было мучительно больно. Не было мучительно больно от того, что вы не использовали те шансы, которые у вас были.

На ближайшие выходные у вас был очередной шанс показать власти, что вы — народ. Пытайтесь. Пытайтесь, и рано или поздно вы пробьете эту авторитарную стену. Жыве Беларусь! Слава Украине!»

Белорусско-украинская спортивная солидарность.