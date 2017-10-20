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Квартиры в минском «элитном» доме продают по $765 тысяч

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  • 20.10.2017, 12:29
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«Элитное» жилье в Минске было, есть и будет.

Правда, доступ в дома именно такого класса ограничен: закрытая территория, консьерж, видеонаблюдение и неуловимый ореол достатка надежно охраняют недвижимость от непрошеных гостей. Один из объектов VIP-уровня сегодня массово «вывалился» в продажу. Возможно, это и не стало бы новостью, если бы одиннадцатиэтажка по адресу Независимости, 95а не была построена еще в 2010 году. Живущие недалеко от парка Челюскинцев минчане знают, что по вечерам в этом доме горит лишь считаное количество окон, соответствующее навскидку шести-десяти жилым квартирам включая двухэтажную в левом верхнем углу. И вот в базе Onliner.by появляется сразу шесть объявлений.

«Дом на проспекте», несмотря на наличие 11 жилых уровней, «хранит» в себе всего 46 квартир улучшенной планировки. Из них 12 двухуровневых и 2 пентхауса. Квартиры в двухуровневом исполнении насчитывают от 5 до 8 комнат (иметь бы столько членов семьи) и имеют внушительную общую площадь от 175 «квадратов».

Многоэтажка напротив парка Челюскинцев (ближе к Детской железной дороге) выделяется своим внешним видом: форма квадрата играет здесь ведущую роль. Высота потолков в квартирах — 3 метра, в пентхаусах — 3,3 метра. Соседство с проспектом не каждому человеку покажется достоинством, но на цене метра это несильно сказывается. На старте продаж «квадрат» отдавали по $2300—2500. Сейчас ситуация немного изменилась в пользу покупателей.

Самая маленькая из предложенных квартир имеет площадь 110 квадратных метров и цену $220 000 в эквиваленте. Если верить объявлению, то парковочное место включено в эту стоимость. «Трешка» имеет следующие параметры: кухню 10 квадратных метров и жилые комнаты по 33, 20 и 14 «квадратов». Два санузла, две просторные лоджии и балкон станут приятным дополнением.

На 167 метрах расположилась пятикомнатная квартира. Четвертый этаж, 20-метровое помещение под столовую и длинный узкий коридор, ведущий в жилые комнаты, расположенные как бы в «затишной» части квартиры. Такое счастье стоит сразу $300 000, или $1796 за метр.

За $320 000 можно обзавестись и двухуровневой квартирой общей площадью 169 метров. Жилой из них только 79 — лестница, как ни крути, отнимает немало места, зато есть второй свет.

Агент о продаваемом объекте отзывается очень лестно: «Малоквартирный жилой дом, построенный по эксклюзивному проекту в престижном, благоустроенном районе. А это, несомненно, создает благоприятную атмосферу домашнего уюта и спокойствия. В шаговой доступности «Парк Челюскинцев», Центральный ботанический сад, в состав которого входит такая зона отдыха, как «Лебединое озеро». Полная инфраструктура района (торгово-развлекательный центр Dana Mall, высшие учебные заведения, гимназии, лицеи, детские садики и многое другое). Близость проспекта Независимости и второго транспортного кольца позволит вам быстро и удобно добраться в любую точку города. Высокое однородное социальное окружение квартала позволит вам общаться с соседями на одном языке».

Если бегать по лестнице и жить на двух этажах неохота, есть предложение, сопоставимое по площади и цене, но на одном уровне. 175 «квадратов»: 16-метровая кухня, 40-метровая гостиная (подумать только!), два просторных санузла.

Шестикомнатная квартира предлагается за $540 000 в эквиваленте. И это, на минуточку, полмиллиона долларов. За квартиру без чистовой отделки, но с приличной квадратурой. 296 метров смогли уместиться только на двух этажах. Вот это хоромы! «Уникальная архитектура дома повышенной комфортности с террасами является визитной карточкой столицы. Бесшумные импортные лифты поднимут вас на нужный этаж с подземного паркинга. А для ваших гостей предусмотрена парковка по периметру комплекса. Охраняемая придомовая территория и благоустроенный двор. Этот дом собрал лучшее из полученного опыта строительства и планирования квартир», — дополняет описание агент.

Самая дорогая и сложная по планировке квартира (а точнее, пентхаус) занимает 425 квадратных метров и стоит сразу $765 000 (или $1800 за квадрат). «Все квартиры в этом доме индивидуальны по своим возможностям и характеристикам. Особенность конструкции позволяет вносить коррективы в планировочное решение, адаптировав помещения под себя», — гласит объявление, в правдивости которого можно не сомневаться.

— Квартиры продаются с черновой отделкой: есть стяжка, штукатурка, а также шпаклевка на стенах. Дом, действительно, был построен уже достаточно давно, но застройщик (интересы которого наше агентство и представляет) решил выставить на продажу эти квартиры только сейчас. У недвижимости абсолютно чистая история, покупатели станут первыми владельцами. Соседи — обеспеченные, интеллигентные и спокойные люди. С их слов, звукоизоляция в доме хорошая. Показы квартир проводятся без проблем. Раньше были квартиры и меньшей площади, но они уже давно все распроданы, сейчас осталось жилье только большое по площади, — пояснил Onliner.by агент.


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