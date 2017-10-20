«Вместо еды можно водички, чайку попить» 4 20.10.2017, 14:55

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Ситуация, когда до зарплаты остается всего пять рублей, знакома гомельчанам.

Впереди выходные, а в кармане — 5 рублей. Мысль об этом просто невыносима. Первое, что приходит в голову, — занять у соседки. Но что, если и у той дыра в бюджете? А зарплата только в понедельник. То есть — через три дня! Получается, что придется тратить всего 1 рубль 66 копеек в день! Что купить на эти деньги? И реально ли на них прожить?

Журналисты tut.by спросили у гомельчан, бывали ли они в такой ситуации — и знают ли, как в ней действовать.

Маргарита, госслужащая

— Взяла бы в первую очередь два йогурта детям, пару булочек, масло и кусочек сыра.

Артур, железнодорожник

— Куплю мяса. Потому что без мяса я не могу. Не хватит денег? Найду, придумаю что-нибудь. Потому что это нереально — прожить на 5 рублей до понедельника.

Диана, молодая мама:

— Куплю необходимое — яйца, хлеб, молоко. На красную помаду точно не потрачу. Но это же нереально — на пять рублей прожить. Сейчас ежедневно на продукты надо минимум 20.

Дмитрий и Александра

— Вообще такая ситуация нам незнакома. Не было такого у нас. Не знаю, что бы делал с пятью рублями. «Бомж-пакетов» бы закупил на все и ел.

Артем и Светлана

— У нас обычно запас в холодильнике всегда имеется. Поэтому ничего не будем покупать, на игрушку ребенку потратим.

Владимир и Светлана

— Пошел бы сразу и спустил, что там спускать?

— Я бы не торопилась. Сначала бы посмотрела, что у меня дома имеется. И подумала: может, вообще не нужно мне эти пять рублей тратить.

Наталья, работник культуры

— Вообще это нормальная жизненная ситуация, гораздо чаще встречается, чем хотелось бы. Но можно потерпеть. Водички, чайку попить. А можно открыть загашники и ими воспользоваться.