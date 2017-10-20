«Плеснул краской и сказал: извините» 12 20.10.2017, 16:32

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У минчанина на улице Притыцкого появился «замечательный» сосед.

Минчанина Александра, проживающего в доме по адресу Притыцкого, сосед облил краской в отместку за письма в ГАИ. The Village Беларусь побеседовал с пострадавшим и вспомнил еще несколько случаев соседских войн.

«Пришлось состричь бороду»

По словам Александра, долгое время на тротуаре возле подъезда многоквартирного дома парковалось несколько автомобилей. В результате жильцы, в том числе мамы с колясками и пенсионеры, были вынуждены обходить стихийную парковку по дороге.

«Я начал регулярно фотографировать эти машины и отправлять письма в ГАИ. Наверное, отправил порядка 15 штук. И, по всей видимости, владельцам начали приходить штрафы за это дело, — рассказал Александр. — И вот буквально вчера утром я выхожу из подъезда. Немного задержался —устанавливал трекер в телефоне. И тут мимо меня (вернее, делая вид, что мимо) идет мужчина с небольшой, грамм на 200, банкой краски. И он в меня этой краской плеснул, сказал «Извините-извините» и пошел дальше».

После вполне закономерного шока Александр догнал обидчика. На вопрос «зачем и почему» тот стал объяснять на повышенных тонах, что «ты достал нас всех фотографировать». Также мужчина добавил, что паркуется на тротуаре, так как во дворе нет мест, и он буквально вынужден перегораживать проход к подъезду. «Хотя я элементарно нахожу, — комментирует Александр. — Во дворе, конечно, парковаться бесполезно, но на противоположной стороне улицы пару мест всегда найти можно».

Оказалось, что сосед вычислил Александра довольно хитроумным способом: установил на свое авто регистратор и, по всей видимости, снял задние номера, чтобы фотограф зашел спереди и попал в зону обзора. А поскольку Александр всегда уходит на работу в одно и то же время, дождаться «обидчика» не составило труда.

«Вчера и сегодня его автомобиля не было на месте. Видимо, опасается, что краска точно так же может и ему на машину прилететь, — говорит Александр. — Из-за краски мне пришлось состричь бороду, потому что она попала не только на одежду, но и на лицо. Одежда и ботинки, считай, уже все. Вчера я написал заявление в милицию, чтобы привлечь человека к ответственности и возместить ущерб. Милиционеры сказали, что будут устанавливать его имя и конкретный адрес».

Фото испорченной одежды Александр выложил в свой твиттер.

Драка из-за парковки и угроза жизни

The Village Беларусь вспомнил и другие соседские войны в Минске. Так, в 2015 году неадекватный сосед угрожал физической расправой и рисовал на стенах и дверях квартир. Причиной послужило то, что собутыльник отказался с ним выпивать по просьбе своей матери.

В 2016 году минчанин месяц ночевал в своей машине, чтобы поймать того, кто регулярно ее царапает. Виновником оказалась пожилая женщина, которая портила краску жетоном на метро. Причем она не смогла внятно объяснить причины своего поступка.

И зимой 2017 года двое соседей подрались из-за парковочного места. Один из них, 49–летний мужчина, расчистил парковочное место для машины жены, которая вскоре должна была вернуться с работы. Но пока он относил лопату, на это место припарковался сосед. Слово за слово, и припарковавшийся ударил противника в область глаз и паха. В результате тот был доставлен в клиническую больницу, где ему произвели ампутацию органа в паховой области.