По ком звонит колокол из белорусских медяков? 4 20.10.2017, 17:42

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Завтра можно будет услышать «Погремушку справедливости».

Белорусов призывают брать с собой на завтрашний Марш пластиковые бутылки с монетами.

Об этом в «Фейсбуке» написала общественная активистка и режиссер Ольга Николайчик.

«21.10.17. Октябрьская площадь. 14.00. Марш рассерженного народа! Белорусы, погремим, чтобы нас услышали власти! Выйдем на Октябрьскую с пластиком и копейками, которые мы зарабатываем! Сделай «Погремушку справедливости»! Погремим на полную мощь!» - написала активистка.

Напомним, завтра, 21 октября в 14.00 на Октябрьской площади в Минске начнется Марш рассерженных белорусов 2.0. Главные требования марша — отмена декрета №3 и других незаконных поборов, повышение пенсий и зарплат. На акции также поднимут проблему дедовщины, беззакония и произвола в белорусской армии.