Уволен начальник 72-го объединенного учебного центра в Печах 24 20.10.2017, 19:42

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Константин Чернецкий

Полковник Чернецкий пополнил список отстраненных от должности военных.

Полковник Константин Чернецкий освобожден от должности начальника 72-го гвардейского объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов Вооруженных сил, пишет tut.by.

Во время расследования уголовного дела по факту смерти рядового Александра Коржича были установлены случаи нарушения уставных правил взаимоотношений между военнослужащими учебного центра.

«Это стало возможным в результате самоустранения и безответственного отношения ряда должностных лиц центра к исполнению своих служебных обязанностей, а также отсутствия контроля за поддержанием воинской дисциплины и правопорядка в подчиненном соединении со стороны его начальника полковника Константина Чернецкого», — говорится в сообщении.

Константин Чернецкий — потомственный военный. Окончил Московское высшее общевойсковое командное училище (ВОКУ) и получил распределение в Краснознаменный Белорусский военный округ. Был командиром самой первой роты почетного караула Вооруженных сил Беларуси. До назначения в 72 ОУЦ занимал должность начальника факультета по подготовке иностранных военнослужащих Военной академии — заместителя начальника академии (по международному сотрудничеству).