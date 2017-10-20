РЕН ТВ представил героя мема «западным военным экспертом» 20.10.2017, 20:07

Российские пропагандисты снова «погорели» на фейке.

В программе «Военная тайна», которая вышла на телеканале РЕН ТВ в субботу, 14 октября, авторы рассказывали, что западные военные и эксперты согласны, что Запад ничего не может противопоставить российскому радиоэлектронному оружию. Фотографии «военного» и «эксперта», которые в этот момент появились на экране, были взяты из фотобанка стоковых изображений. Одним из них был мужчина из мема «скрывающий боль Гарольд». На это обратил внимание паблик «Лентач», пишет сайт телеканала «Дождь».

В очередной выпуск программы «Военная тайна» на РЕН ТВ неожиданно пробрался дедушка Гарольд! pic.twitter.com/jiAi542aDI — Лентач (@the_lentach) 15 октября 2017 г.

В сюжете авторы приводят слова американского генерала Франка Горенца, который якобы признался, что США нечего противопоставить российскому радиоэлектронному оружию, которое может парализовать работу всей американской техники. Эту цитату российское телевидение использует не первый раз. В апреле 2017 года слова Горенца появлялись в программе «Вести» на «России 1», в сюжете, посвященном дню радиоэлектронных войск.

После выхода сюжета Пентагон опроверг эти слова, а американские СМИ выяснили, что сама история берет начало с заметки на фейковом сайте, которую затем растиражировали на российском ТВ.

«С ним согласны и другие высокопоставленные западные военные и эксперты», — комментируют «цитату» Горенца авторы «Военной тайны». В этот момент на экране появляются еще двое мужчин, один из них в военной форме, другой — в черном костюме.

Эту фотографию человека в форме можно скачать на портале стоковых изображений Photosearch. Она называется «Задумчивый молодой офицер». Фото человека в костюме можно купить в другом фотобанке — 123rf. Фото называется «портрет серьезного пожилого бизнесмена».

Мужчина в костюме — это также ставший популярным в 2011 году мем, который называется «скрывающий боль Гарольд».

В начале октября передача «Военная тайна» получила Тэфи в номинации «лучшая просветительская программа». Ее ведущий Игорь Прокопенко также ведет передачу «Самые шокирующие гипотезы», один из выпусков которой был посвящен теории о плоской Земле.