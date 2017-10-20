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Белорусский проект стал «игрой дня» в App Store

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  • 20.10.2017, 21:06
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Игра представляет собой симулятор воспитания домашнего питомца.

Таким приложением стала игрушка с дополнительной реальностью Tamadog, разработанная в Беларуси. Об этом в своем «Фейсбуке» сообщил глава проекта Алексей Валаханович, пишет сайт intex-press.by.

В игре, используя дополнительную реальность, пользователю нужно ухаживать за виртуальным питомцем – кормить его, гулять с ним по городу, играть в мини-игры.

— День начался с прекрасной новости: редакция AppStore выбрала Tamadog игрой дня в огромном количестве стран! Спасибо Apple за поддержку! Немного цифр для тех, кто не в теме: за год на AppStore выходит более 200000 игр, а дней в году только 365, — написал глава минской команды Wideview games.

К слову, есть эта игра и в Google Play, поэтому пользователи гаджетов на Android тоже могут ее оценить.


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