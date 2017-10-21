В Беларуси меньше строят жилья 2 21.10.2017, 8:19

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Фото: investmama.ru

За 9 месяцев сдано 32,2 тысячи квартир.

В этом году правительство планировало, что будет построено 3,5 миллиона квадратных метров жилья. По данным Национального статистического комитета, введено в эксплуатацию 2 млн 785,3 тыс. кв. метров — почти 80% от запланировано. Это 32,2 тысячи новых квартир. И подавляющее большинство их граждане построили за свой счет.

Из общего объема введенного жилья для очередников с использованием господдержки построено 407,4 тыс. кв. метров (на 44,6% меньше, чем в январе-сентябре 2016-го), в многоквартирных жилых домах в городах — 495,3 тыс. кв. метров, пишет realty.tut.by.

В 2016 году введено в эксплуатацию (за счет всех источников финансирования) 4 млн 285,7 тыс. кв. метров жилья — и это было на 15,2% меньше по сравнению с 2015 годом.

На 2018-й год планы у государства пока не менялись, а в них — строительство 3,5 миллионов квадратных метров жилья.

Напомним, чиновники от строительства объясняли: только панельного жилья страна может строить 10 миллионов квадратных метров в год. Было бы финансирование. Когда стало очевидным, что достаточного финансирования не будет, жилищную проблему подумывали решать силами самих нуждающихся — даже разработали программу по поддержке индивидуального строительства на 2016−2020 годы. По ней к 2020 году 13−14 тысяч коттеджей должны были бы строить сами граждане, на «льготных» участках. Частным застройщикам обещали скидки на белорусские стройматериалы и рассрочку на землю. Но программа так и не заработала.