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Фотофакт: В огороде жителя Барановичей выросла необычная морковь

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  • 21.10.2017, 17:46
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Морковь в виде роскошной девичьей косы удивила всю семью.

Необычная морковь в виде роскошной девичьей косы выросла на участке у жителя второго Колпеницкого переулка города Барановичи Сергея Логинова, пишет газета «Наш край».

Как называется этот сорт оранжевого чуда, Сергей Витальевич не помнит. Семена он приобрел в киоске «Минсксортсемовощ» на рынке «Кірмаш «Палескі».

— Вся морковь уродилась на славу, потому что, как и всегда, я ее прорывал. Но этот экземпляр удивил всех членов семьи.


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