«Если Ким Чен Ын внезапно исчезнет – в ЦРУ не обращайтесь» 10 22.10.2017, 10:37

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Глава американской разведки предупредил, что это может быть просто совпадением.

Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Майк Помпео заявил, что не стоит обращаться к нему в том случае, если лидер КНДР Ким Чен Ын внезапно исчезнет. Об этом он рассказал на форуме Фонда защиты демократии в Вашингтона, сообщает газета South China Morning Post (перевод – rbc.ru).

«Если Ким Чен Ын внезапно исчезнет, учитывая историю ЦРУ, то я просто не буду говорить об этом», — сказал Помпео. «Кто-то может подумать, что произошло совпадение. «Знаете, произошел несчастный случай». Это не полезно для нашего ведомства», — отметил глава ЦРУ. Вместе с тем, он добавил, что «мы собираемся стать гораздо более злобным ведомством». По его словам, сейчас задача северокорейского лидера «просто остаться у власти».

Накануне в ходе саммита по национальной безопасности Помпео сообщил, что КНДР вскоре сможет нанести ядерный удар по США. «Они очень близки [к получению такого типа оружия], поэтому США должны в политическом поле действовать так, как будто они стоят на пороге его создания», — подчеркнул директор ЦРУ.

Власти КНДР в мае 2017 года обвинили ЦРУ и южнокорейскую Службу разведки в подготовке покушения на Ким Чен Ына и представителей высшего руководства республики. В Северной Корее сообщили о поимке «группы террористов», которые намеревались в ходе парада в Пхеньяне распылить химические и радиоактивные вещества.

СМИ КНДР также опубликовали видео, на котором человек по имени Ким Сон Ир признается в подготовке покушения на главу Северной Кореи. После этого центральная прокуратура КНДР потребовала арестовать и выдать и.о. главу разведки Южной Кореи Ли Бён Хо и ряд других лиц, якобы причастных к подготовке покушения на Ким Чен Ына.

В конце августа 2017 года стало известно, что в феврале в Пхеньян приехал экс-сотрудники КГБ, которые служили в подразделениях по борьбе с терроризмом. Они должны были обучить охрану Ким Чен Ына, как предотвратить возможные теракты и покушения на главу КНДР. Об этом сообщало японское издание Asahi Shimbum со ссылкой на источники в столице Северной Кореи.

По словам источника, власти КНДР особенно заинтересовались в предотвращении покушений со стороны спецслужб США, включая возможную атаку с применением дрона. Также в Пхеньян надеялись, что бывшие агенты КГБ помогут не допустить возникновения сети агентов ЦРУ и южнокорейских спецслужб в Северной Корее.