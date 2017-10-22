Навальный вышел на свободу, прочитав за 20 суток 20 книг 9 22.10.2017, 10:55

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Сегодня российский оппозиционный политик выступит на митинге в Астрахани.

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный вышел на свободу после 20 суток административного ареста. Об этом он сообщил на странице в Instagram.

"Я вышел. За 20 суток прочитал 20 книг, выучил несколько слов на киргизском, выпил литров 80 чая и не менее 60 раз прослушал песню "Дай мне слово, ведь я тамада" по радио. Готов к работе", – отметил он.

Навальный заявил, что сегодня вечером выступит на митинге в Астрахани.

После освобождения политик поехал в офис Фонда борьбы с коррупцией, сообщается на сайте фотопроекта "Это Навальный".

Агентство "Интерфакс" пишет, что у спецприемника на улице Мневники в Москве, где отбывал наказание Навальный, утром собрались журналисты. Увидеть политика им не удалось.

Телеканал "Дождь" сообщает, что в предыдущие разы политика вывозили из спецприемника в отделение полиции и отпускали там.

Навального задержали 29 сентября в подъезде дома в Москве. Он собирался на вокзал, чтобы ехать на митинг в Нижнем Новгороде. Политик утверждал, что мероприятие санкционировано городскими властями. Однако власти отозвали согласование, чтобы провести спортивный фестиваль.

13 декабря 2016 года Навальный объявил о решении участвовать в выборах президента России. Он заявил, что идет на выборы "с программой о том, как сделать Россию справедливой и современной".

8 февраля 2017 года в повторном слушании дела о хищении в особо крупном размере в компании "Кировлес" Ленинский районный суд города Киров признал Навального виновным и приговорил к пяти годам лишения свободы условно, а также назначил штраф в размере 500 тыс. руб.

Выступая 3 февраля с последним словом в рамках пересмотра дела компании "Кировлес", политик заявил, что приговор не остановит его избирательную кампанию в президенты России.

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова отметила, что Навальный сможет принять участие в выборах президента в 2018 году, только если с него снимут судимости или изменят законодательство.